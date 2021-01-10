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Mandzukic Beşiktaş Yönetimi'ni çıldırttı!

Mandzukic Beşiktaş Yönetimi'ni çıldırttı!
10 Ocak 2021 Pazar

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın resmen açıkladığı Mandzukic transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. İşte Hırvat futbolcuyla yapılan pazarlıklardaki son durum.

Beşiktaş'ta transferi için büyük çaba gösterilen Mario Mandzukic konusunda yeni gelişmeler yaşandı.
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Beşiktaş'ta transferi için büyük çaba gösterilen Mario Mandzukic konusunda yeni gelişmeler yaşandı.

<p>Daha önce yapılan 1 milyon euroluk teklife evet diyen Hırvat, yan çizip rakamı artırdı; yarım sezon için 2 milyon euro talep etti.</p>
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Daha önce yapılan 1 milyon euroluk teklife evet diyen Hırvat, yan çizip rakamı artırdı; yarım sezon için 2 milyon euro talep etti.

<p>Ancak Beşiktaş, isteğini çok buldu ve Mandzukic'e bonuslar dahil yarım sezon için 1 milyon euroluk teklif sundu.</p>
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Ancak Beşiktaş, isteğini çok buldu ve Mandzukic'e bonuslar dahil yarım sezon için 1 milyon euroluk teklif sundu.

<p>Siyah-beyazlılar bu teklifin üzerine çıkmama kararı alırken, oyuncudan gelecek cevap bekleniyor.</p>
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Siyah-beyazlılar bu teklifin üzerine çıkmama kararı alırken, oyuncudan gelecek cevap bekleniyor.

<p>34 yaşındaki futbolcu 2 milyonda ısrar ederse bu defter kapanacak. </p>
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34 yaşındaki futbolcu 2 milyonda ısrar ederse bu defter kapanacak. 

<p>Mandzukic'in ilerlemiş yaşı ve üstelik boşta olmasına rağmen böyle bir tavır takınması yönetimin canını sıktı.</p><p><br></p><p>Fotomaç</p>
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Mandzukic'in ilerlemiş yaşı ve üstelik boşta olmasına rağmen böyle bir tavır takınması yönetimin canını sıktı.


Fotomaç

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