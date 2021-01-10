Daha önce yapılan 1 milyon euroluk teklife evet diyen Hırvat, yan çizip rakamı artırdı; yarım sezon için 2 milyon euro talep etti.
Ancak Beşiktaş, isteğini çok buldu ve Mandzukic'e bonuslar dahil yarım sezon için 1 milyon euroluk teklif sundu.
Siyah-beyazlılar bu teklifin üzerine çıkmama kararı alırken, oyuncudan gelecek cevap bekleniyor.
34 yaşındaki futbolcu 2 milyonda ısrar ederse bu defter kapanacak.
Mandzukic'in ilerlemiş yaşı ve üstelik boşta olmasına rağmen böyle bir tavır takınması yönetimin canını sıktı.
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