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Manuel Pellegrini Fenerbahçe için geliyor

Manuel Pellegrini Fenerbahçe için geliyor
22 Nisan 2020 Çarşamba

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe mutlu sona yaklaştı... Son dakika haberine göre; sarı lacivertliler 66 yaşındaki Şilili hoca Manuel Pellegrini ile her konuda el sıkıştı. İşte detaylar...

<p>Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda somut adımlar atılmaya başlandı.</p>
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Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda somut adımlar atılmaya başlandı.

<p>Sarı-lacivertli kulübün, Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini ile bir aydır sürdürdüğü görüşmelerde sona yaklaştığı öğrenildi. </p>
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Sarı-lacivertli kulübün, Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini ile bir aydır sürdürdüğü görüşmelerde sona yaklaştığı öğrenildi. 

<p>Şili'nin La Cuarta Gazetesi, Fenerbahçe'nin son olarak İngiliz ekibi West Ham United'ı çalıştıran 66 yaşındaki Teknik Direktör Manuel Pellegrini ile bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. </p>
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Şili'nin La Cuarta Gazetesi, Fenerbahçe'nin son olarak İngiliz ekibi West Ham United'ı çalıştıran 66 yaşındaki Teknik Direktör Manuel Pellegrini ile bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. 

<p>Haberde, Fenerbahçe ile Pellegrini arasındaki telefon görüşmesinin 3 hafta önce yapıldığını ifade edildi.</p>
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Haberde, Fenerbahçe ile Pellegrini arasındaki telefon görüşmesinin 3 hafta önce yapıldığını ifade edildi.

<p>TELEFONLA GÖRÜŞMELER YAPILDI</p><p><br></p><p>Hoca konusuyla bizzat ilgilenen başkan Ali Koç'un, Pellegrini ile ilk teması yaklaşık bir ay önce kurduğu öğrenildi. </p>
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TELEFONLA GÖRÜŞMELER YAPILDI


Hoca konusuyla bizzat ilgilenen başkan Ali Koç'un, Pellegrini ile ilk teması yaklaşık bir ay önce kurduğu öğrenildi. 

<p>66 yaşındaki teknik direktörün menajeriyle yapılan ilk görüşmenin ardından birkaç telefon görüşmesi daha yapıldığı ve kulübün şartlarının sunulduğu ifade edildi. </p>
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66 yaşındaki teknik direktörün menajeriyle yapılan ilk görüşmenin ardından birkaç telefon görüşmesi daha yapıldığı ve kulübün şartlarının sunulduğu ifade edildi. 

<p>İspanya'dan da üç kulübün talip olduğu Şilili hocanın İstanbul'a davet edildiğini bildiren kulübe yakın kaynaklar, 'Korona salgını bitip, uçuşlar açılınca Pellegrini Türkiye'ye gelecek' dediler. (Fotomaç)</p>
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İspanya'dan da üç kulübün talip olduğu Şilili hocanın İstanbul'a davet edildiğini bildiren kulübe yakın kaynaklar, 'Korona salgını bitip, uçuşlar açılınca Pellegrini Türkiye'ye gelecek' dediler. (Fotomaç)

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