İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2020 Perşembe / 10 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9493
  • EURO
    9,4926
  • ALTIN
    462.938
  • BIST100
    1335.49

Maradona'nın ölümünün ardından tepki çeken manşetler!

Maradona'nın ölümünün ardından tepki çeken manşetler!
26 Kasım 2020 Perşembe

Hayata gözlerini yuman futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın ölüm haberi tüm dünyayı yasa boğarken, İngiltere'de ise tepki çeken manşetler atıldı. Ada'da yayımlanan bazı gazeteler, Arjantinli efsanenin ölüm haberini, 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere ağlarına elle attığı golden görüp 'Şimdi o tanrının elinde' manşetlerine yer verdi. İşte o manşetler.

Arjantin'in dünya futboluna armağan ettiği, birçok kişi tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu olarak kabul edilen Diego Armando Maradona, 60 yaşında hayatını kaybetti.
1
/
13

Arjantin'in dünya futboluna armağan ettiği, birçok kişi tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu olarak kabul edilen Diego Armando Maradona, 60 yaşında hayatını kaybetti.

<p>Efsane ismin ölümü tüm dünyayı yasa boğarken, ülkesi Arjantin ile tarih yazdığı Napoli'de insanlar sokaklara döküldü.</p>
2
/
13

Efsane ismin ölümü tüm dünyayı yasa boğarken, ülkesi Arjantin ile tarih yazdığı Napoli'de insanlar sokaklara döküldü.

<p>Futbolla ilgilenmeyen insanların dahi büyük acı hissettiği ölüm haberi, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. </p>
3
/
13

Futbolla ilgilenmeyen insanların dahi büyük acı hissettiği ölüm haberi, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. 

<p>Birçok gazete, manşetlerinde Maradona'nın ölüm haberine yer verdi.</p>
4
/
13

Birçok gazete, manşetlerinde Maradona'nın ölüm haberine yer verdi.

<p>Ancak İngiliz gazetelerinin attığı manşetler tepki topladı.</p>
5
/
13

Ancak İngiliz gazetelerinin attığı manşetler tepki topladı.

<p>Ada'da yayımlanan bazı gazeteler, Maradona'nın vefat haberini 1986 Dünya Kupası'nın unutulmaz simgesi haline gelen ve futbol dünyasında 'Tanrının eli' olarak yer edinen meşhur golüyle verdi.</p>
6
/
13

Ada'da yayımlanan bazı gazeteler, Maradona'nın vefat haberini 1986 Dünya Kupası'nın unutulmaz simgesi haline gelen ve futbol dünyasında 'Tanrının eli' olarak yer edinen meşhur golüyle verdi.

<p>Kapak fotoğraflarında Maradona'nın İngiltere'ye elle attığı unutulmaz gole yer veren gazeteler, 'Şimdi o tanrının elinde' manşetlerini attı. </p>
7
/
13

Kapak fotoğraflarında Maradona'nın İngiltere'ye elle attığı unutulmaz gole yer veren gazeteler, 'Şimdi o tanrının elinde' manşetlerini attı. 

<p>Maradona'nın ölüm haberini bu manşetlerle yayınlayan gazeteler özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.</p>
8
/
13

Maradona'nın ölüm haberini bu manşetlerle yayınlayan gazeteler özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.

<p>İşte Fotomaç'ın haberine göre Maradona'nın ölüm haberini aynı başlıklarla yayınlayan 4 İngiliz gazetesi:</p>
9
/
13

İşte Fotomaç'ın haberine göre Maradona'nın ölüm haberini aynı başlıklarla yayınlayan 4 İngiliz gazetesi:

10
/
13

11
/
13

12
/
13

13
/
13

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.