Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından Selahattin Baki'nin açıklamaları şu şekilde:
'Adalet, adalet' diye bağırıyorlar. Biz 7 senedir şampiyon olamıyoruz. Kurşun yedik otobüste poz verdiler. Bu camianın canına kastedildi. Hiç mi utanma olmaz!
'PELKAS'A YAPILAN GECENİN NAKAVTI...'
Bugün Pelkas'ın pozisyonları dövüş sporlarında olur. Faul yok, kart yok. Yazıktır, günahtır. Rekabet bir yere kadardır. İnsanda biraz utanma olur. Pelkas'a yapılan hareket var.
Gecenin nakavtı diye boks yapana ekstra bonus verilir. Bir kart tane verilmedi, insanda insaf ve utanma olur biraz.
2 haftadır oyuncular sedyeyle, ambulansla stadyumdan çıkıyor. Algıyla Türkiye'de kariyer yapanlar var. Bu lobi faaliyetleri, bu çığırtkanlık kimlere yarıyor, kimlere yaramıyor ortada.
'MARCAO'NUN DOKUNULMAZLIĞI MI VAR?'
İsim vereceğim artık, Marcao diye bir adam var. Herhalde milletvekili dokunulmazlığı var. Her hafta sahada kalabiliyor... Fenerbahçe'de bir kişi bu futbolcunun yaptıklarını yapsa sahada kalabilir mi?
Son 12 hafta. Bizim karşımızda olan lobiciler, algıcılar, herkes ayaklanmış durumda Fenerbahçe'ye karşı.
'PELKAS MAÇI SORDU, 'GOLÜ KİM ATTI' DEDİ'
Pelkas bana ilk 'Maç kaç kaç bitti?' diye sordu. '3-0' dedim. 'Kim attı?' dedi. Serdar'ı söyledim. Baş parmağıyla şu hareketi yaptı. Kendi pozisyonu için 'Kart gördü mü?' dedi, 'Görmedi' dedim, şaşırdı çocuk.
FENERBAHÇE DOKTORU: SAHAYA GİRDİĞİMİZDE ŞUURUNU KAYBETMİŞTİ
Fenerbahçe Takım Doktoru Burak Kunduracıoğlu: 'Pelkas gögsüne aldığı ciddi darbeyle şuurunu kaybetmişti. Sahaya girdiğimizde dilini bir miktar ısırmıştı ve hafif bir kanaması vardı ağzından gelen.
Müdahalemizi yaptık, tetkik sonuçlarında sorun yok. Takımla İstanbul'a dönecek ve kontrol amaçlı İstanbul'da hastanede kalacak.' diye konuştu.