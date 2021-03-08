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Pelkas bana ilk 'Maç kaç kaç bitti?' diye sordu. '3-0' dedim. 'Kim attı?' dedi. Serdar'ı söyledim. Baş parmağıyla şu hareketi yaptı. Kendi pozisyonu için 'Kart gördü mü?' dedi, 'Görmedi' dedim, şaşırdı çocuk.