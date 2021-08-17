Giresunspor maçında Galatasaray adına sahada her şey iyi giderken 63. dakikada ortalık karıştı, tarihe geçecek bir olay yaşandı.
Bir pozisyonun ardından Marcao, Kerem'e bağırırken, genç oyuncu eliyle sus işareti yaptı. Bunun ardından Kerem'in yanına kadar yaklaşık 50 metre koşan Marcao önce kafa attı, ardından Kerem'in gövdesine doğru iki yumruk vurdu.
22 yaşındaki oyuncu şaşkına dönerken araya takım arkadaşları girdi. Brezilyalı stoper, VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart görürken soyunma odasına gitti.
Kavga sonrasında oyundan alınan Kerem, soyunma odasına yönelirken Terim engel oldu.
Kurt hoca, Kerem'in yanına giderek 'Ne oldu oğlum?' diye sordu. Genç oyuncu ise 'Sadece 'sus' dedim hocam' diyerek kendini savundu.
Galatasaray soyunma odası maç biter bitmez karıştı. Kerem'den yana tavır alan oyuncular, Marcao'nun üzerine yürümek istedi.
Yardımcı antrenörler ile kulüp çalışanları araya girip Brezilyalı stoperi soyunma odasından çıkarttı ve takım otobüsünden ayrı olarak havalimanına yolladı.
Futbolcuların hepsi sinirden yüzüne bile bakmadıkları Marcao'ya, Fatih Terim'den en ağır cezayı vermesini istedi. Terim ise İstanbul'a dönüşü işaret etti ve 'Olayı sabah sakin kafayla değerlendirelim' dedi.
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