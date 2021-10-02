İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2021 Cumartesi / 25 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8572
  • EURO
    10,3132
  • ALTIN
    501.419
  • BIST100
    1401.46

Marcao'ya hayran kaldılar! 15 milyon euro bedelle...

Marcao'ya hayran kaldılar! 15 milyon euro bedelle...
2 Ekim 2021 Cumartesi

Süper Lig'de cezası devam ettiği için Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçlarında forma giyen ve performansıyla takdir edilen Marcao için İtalyan kulüpleri Roma ve Napoli'nin Galatasaray'a teklif hazırlığında olduğu ileri sürüldü. Sarı kırmızılı yönetim, Brezilyalı stoperin satışından 15 milyon euroluk bir gelir elde etmek istiyor.

<p><b>Marsilya </b>deplasmanından 1 puanla dönen <b>Galatasaray</b>'da maçın yıldızı <b>Marcao</b> oldu.</p>
1
/
9

Marsilya deplasmanından 1 puanla dönen Galatasaray'da maçın yıldızı Marcao oldu.

<p>Brezilyalı stoper, <b>Napoli </b>ve <b>Roma</b>'nın dikkatini çekti.</p>
2
/
9

Brezilyalı stoper, Napoli ve Roma'nın dikkatini çekti.

<p><b>İKİSİNİ DE ETKİLEMEYİ BAŞARDI</b></p><p><br></p><p>Napoli ve Roma'dan temsilcilerin Marsilya karşısında genç stoperi gözlem altına aldığı öğrenildi. </p>
3
/
9

İKİSİNİ DE ETKİLEMEYİ BAŞARDI


Napoli ve Roma'dan temsilcilerin Marsilya karşısında genç stoperi gözlem altına aldığı öğrenildi.

<p>Marcao'nun performansıyla iki kulübün yetkililerini de fazlasıyla etkilediği ifade ediliyor.</p>
4
/
9

Marcao'nun performansıyla iki kulübün yetkililerini de fazlasıyla etkilediği ifade ediliyor.

<p><b>LİGDE DE SEYREDECEKLER</b></p><p><br></p><p>Hem Napoli'nin hem de Roma'nın ligde cezası 2 maç sonra bitecek olan yıldız futbolcuyu gözlemlemeye devam edeceği öğrenildi.</p>
5
/
9

LİGDE DE SEYREDECEKLER


Hem Napoli'nin hem de Roma'nın ligde cezası 2 maç sonra bitecek olan yıldız futbolcuyu gözlemlemeye devam edeceği öğrenildi.

<p>İki kulüp de devre arası için teklif hazırlığında.</p>
6
/
9

İki kulüp de devre arası için teklif hazırlığında.

<p><b>TABAN FİYAT 15 MİLYON EURO</b></p><p><br></p><p>Kısa bir süre önce sözleşmesi uzatılan Marcao için <b>15 milyon euronun </b>altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacak. </p>
7
/
9

TABAN FİYAT 15 MİLYON EURO


Kısa bir süre önce sözleşmesi uzatılan Marcao için 15 milyon euronun altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacak.

<p>Fatih Terim, Brezilyalı yıldızın devre arası gitmesini istemiyor.</p><p><br></p><p>Takvim</p>
8
/
9

Fatih Terim, Brezilyalı yıldızın devre arası gitmesini istemiyor.


Takvim

9
/
9

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.