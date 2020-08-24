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Marcelo'dan Fenerbahçe'yi şaşırtan cevap!

Marcelo'dan Fenerbahçe'yi şaşırtan cevap!
24 Ağustos 2020 Pazartesi

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo'ya yıllık 2 milyon euronun üzerinde 2+1 yıllık sözleşme teklif etti. Lyon'da forma giyen Sambacı, bu teklife sarı lacivertlileri şaşırtan bir yanıt verdi.

<p>Beşiktaş’ın, yeniden takıma kazandırmak istediği ve kariyerini Fransa’nın Lyon takımında sürdüren <b>Marcelo Guedes’e, Türkiye’den flaş bir teklifin geldiği öğrenildi. </b></p>
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Beşiktaş’ın, yeniden takıma kazandırmak istediği ve kariyerini Fransa’nın Lyon takımında sürdüren Marcelo Guedes’e, Türkiye’den flaş bir teklifin geldiği öğrenildi. 

<p>Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon harika bir performans gösteren ancak yarı finalde güçlü Bayern Münih’e elenen <b>Lyon</b>’da sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan <b>Marcelo için ezeli rakip Fenerbahçe’nin de devreye girdiği öğrenildi. </b></p>
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Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon harika bir performans gösteren ancak yarı finalde güçlü Bayern Münih’e elenen Lyon’da sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Marcelo için ezeli rakip Fenerbahçe’nin de devreye girdiği öğrenildi. 

<p>Yarı final sonrası kulübün verdiği iki günlük izini değerlendiren <b>Brezilyalı futbolcunun menajeri ile Sarı- Lacivertliler’in temasa geçtiği</b> öğrenildi. </p>
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Yarı final sonrası kulübün verdiği iki günlük izini değerlendiren Brezilyalı futbolcunun menajeri ile Sarı- Lacivertliler’in temasa geçtiği öğrenildi. 

<p>Kanarya’nın, 33 yaşındaki stopere <b>2+1 yıllık sözleşme için senelik 2 milyon Euro</b>’nun üzerinde mükemmel bir teklif yaptığı belirtildi. </p>
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Kanarya’nın, 33 yaşındaki stopere 2+1 yıllık sözleşme için senelik 2 milyon Euro’nun üzerinde mükemmel bir teklif yaptığı belirtildi. 

<p><b>Brezilyalı oyuncunun </b>ise menajeri aracılığıyla bu teklife teşekkür edip, <b>ret cevabı gönderdiği </b>ifade edildi.</p>
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Brezilyalı oyuncunun ise menajeri aracılığıyla bu teklife teşekkür edip, ret cevabı gönderdiği ifade edildi.

<p>Siyah-Beyazlılar’la temas halinde olan Marcelo’nun, <b>“Türkiye’de sadece Beşiktaş’ta oynarım. Ne Beşiktaş kulübünü ne de taraftarlarını hayal kırıklığına uğratamam”</b> dediği öğrenildi.</p>
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Siyah-Beyazlılar’la temas halinde olan Marcelo’nun, “Türkiye’de sadece Beşiktaş’ta oynarım. Ne Beşiktaş kulübünü ne de taraftarlarını hayal kırıklığına uğratamam” dediği öğrenildi.

<p>Kara Kartal’dan haber bekleyen <b>Marcelo’nun, Beşiktaş’a transfer olup olmayacağının birkaç gün içerisinde belli olması bekleniyor.</b></p>
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Kara Kartal’dan haber bekleyen Marcelo’nun, Beşiktaş’a transfer olup olmayacağının birkaç gün içerisinde belli olması bekleniyor.

<p>Lyon’un hocası Rudi Garcia’nın, çok sevdiği oyuncusunu her ne kadar bırakmak istemese de, onun tekrar Türkiye’ye dönme isteğini kırmayacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.</p><p><br></p><p>Fanatik</p>
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Lyon’un hocası Rudi Garcia’nın, çok sevdiği oyuncusunu her ne kadar bırakmak istemese de, onun tekrar Türkiye’ye dönme isteğini kırmayacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.


Fanatik

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