İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2021 Perşembe / 7 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6275
  • EURO
    10,3321
  • ALTIN
    501.36
  • BIST100
    1426.49

Marco Silva Fenerbahçe ile anlaşmak üzere

Marco Silva Fenerbahçe ile anlaşmak üzere
17 Haziran 2021 Perşembe

Portekizli teknik direktör Marco Silva'nın, kendisine gelen teklifler arasında projesini en çok beğendiği takım olan ve bir süredir görüştüğü Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

<p>Fenerbahçe'de gündem tamamen teknik direktöre çevrilmiş durumda.</p>
1
/
7

Fenerbahçe'de gündem tamamen teknik direktöre çevrilmiş durumda.

<p>Kimin Sarı Lacivertliler'in yeni teknik patronu olacağı büyük merak konusu olurken, Brezilya'dan flaş bir iddia geldi.</p>
2
/
7

Kimin Sarı Lacivertliler'in yeni teknik patronu olacağı büyük merak konusu olurken, Brezilya'dan flaş bir iddia geldi.

<p><b><i>UOL'un haberine göre; </i></b>Internacional, CSKA Moskova ve bazı MLS takımlarından teklif alan Portekizli teknik adam <b>Marco Silva'nın projesini en çok beğendiği takım olan ve bir süredir görüştüğü Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.</b></p>
3
/
7

UOL'un haberine göre; Internacional, CSKA Moskova ve bazı MLS takımlarından teklif alan Portekizli teknik adam Marco Silva'nın projesini en çok beğendiği takım olan ve bir süredir görüştüğü Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

<p><b>MARCO SİLVA'NIN KARİYERİ</b><br></p><p><br></p><p>Ülkesinin Estoril ve Sporting Lizbon takımlarının yanı sıra Yunanistan'da Olimpiakos'u çalıştıran ve bu takımla lig şampiyonluğu da kazanan Silva, sonrasında Premier Lig yolunu tutmuştu.</p>
4
/
7

MARCO SİLVA'NIN KARİYERİ


Ülkesinin Estoril ve Sporting Lizbon takımlarının yanı sıra Yunanistan'da Olimpiakos'u çalıştıran ve bu takımla lig şampiyonluğu da kazanan Silva, sonrasında Premier Lig yolunu tutmuştu.

<p>Sırasıyla Hull City, Watford ve Everton'da görev yapan Silva 2019-2020 sezonunda Everton'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımda çalışmamıştı. </p>
5
/
7

Sırasıyla Hull City, Watford ve Everton'da görev yapan Silva 2019-2020 sezonunda Everton'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımda çalışmamıştı.

<p>Bir sezonluk aranın ardından yeniden futbola dönmeye hazırlanan Marco Silva'nın Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği ve Fenerbahçe yönetiminin vereceği son kararın beklendiği öne sürüldü. </p>
6
/
7

Bir sezonluk aranın ardından yeniden futbola dönmeye hazırlanan Marco Silva'nın Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği ve Fenerbahçe yönetiminin vereceği son kararın beklendiği öne sürüldü.

7
/
7

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.