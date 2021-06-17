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UOL'un haberine göre; Internacional, CSKA Moskova ve bazı MLS takımlarından teklif alan Portekizli teknik adam Marco Silva'nın projesini en çok beğendiği takım olan ve bir süredir görüştüğü Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.