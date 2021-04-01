Fenerbahçe, ocak ayında Moussa Marega'yı gündemine almış ancak transferde tercih İrfan Can Kahveci'den yana kullanılmıştı.
Sarı-Lacivertliler, Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki golcü için beklemeye geçmişti.
Marega'nın menaceri Aziz Ben Aissa, Portekiz ekibi ile yeni kontrat için görüşmelere başladı.
A Bola'da yer alan habere göre bu görüşmelerde hiçbir ilerleme kaydedilemedi.
Tarafların anlaşma sağlamaktan uzak olduğu belirtilerek, Moussa Marega'nın Fenerbahçe'ye transfer olmaya yakın olduğu öne sürüldü.
Haberde, Sarı-Lacivertliler'in Marega'yı bir süredir takip ettiği ve daha önce girişimde bulunduğu vurgulandı.
Transfer gerçekleşmemesine rağmen Malili golcünün Fenerbahçe yöneticilerinin aklından hiç çıkmadığı kaydedildi.
Yaşanan son gelişmelerin ardından Moussa Marega'nın Sarı-Lacivertliler'e imza atmaya, Porto ile sözleşme uzatmaktan daha yakın olduğu belirtildi.
Fenerbahçe ile yıldız futbolcunun menaceri Ben Aissa arasında görüşmelerin kısa sürede başlaması bekleniyor.
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