Son dönemde gündeme fazlasıyla gelen Marius Sumudica ile Gaziantep FK arasında yollar geçtiğimiz günlerde resmen ayrıldı.
'Kulübe yardım etmek için eşimden para isteyeceğim” sözleriyle gündeme damga vuran, başkan Mehmet Büyükekşi’nin açıklamalarını yalanlayarak yönetimi zor durumda bırakan Sumudica’nın görevine son verilmişti.
Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK bu sezon oynadığı 17 maçta 31 puan toplamış ve ligde dördüncü sırada yer alıyordu.
Rumen teknik adam Marius Sumudica, şehirden ayrılmadan önce bir basın toplantısı düzenledi.
Sumudica kulüpten ayrılışını gözyaşları içerisinde anlattı.
NEDEN YOLLAR AYRILDI?
Rumen teknik adam, kulüpten gelen yeni sözleşme teklifini yetersiz bulmuş ve Sivasspor maçı sonrası kulübe yüklenmişti. Sonrasında Gaziantep FK, Sumudica ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.
GAZİANTEP SERÜVENİ NASIL GEÇTİ?
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü ile yaklaşık 1,5 sezon geçirdikten sonra yolların ayrıldığı teknik direktör Marius Sumudica, Gaziantep macerasında başarılı bir grafik ortaya koydu.
Önceki sezon play-off'lardan Süper Lig'e yükselen Gaziantep temsilcisi, Süper Lig'deki ilk maçına teknik direktör Sumudica ile çıktı.
Rumen teknik adam, 1,5 sezonda kırmızı-siyahlı ekibin başında 51 lig müsabakada görev aldı.
Bu maçlarda 19 galibiyet, 20 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 77 puan toplayan Sumudica'nın öğrencileri, 80 gol attı, kalesinde de 69 gol gördü.
Sumudica, takımın başında çıktığı karşılaşmalarda maç başına 1,50 puan ortalamasını yakaladı.