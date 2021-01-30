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  • Marius Sumudica Süper Lig'e geri döndü! Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart sonrası...

Marius Sumudica Süper Lig'e geri döndü! Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart sonrası...

Marius Sumudica Süper Lig'e geri döndü! Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart sonrası...
30 Ocak 2021 Cumartesi

Çaykur Rizespor'da ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkan Marius Sumudica, 70. dakikada kırmızı kartla tribüne gönderildi.

<p>Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas'ın ayrılmasının ardından göreve gelen Marius Sumudica, yeni takımının başında ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıktı. </p>
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Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas'ın ayrılmasının ardından göreve gelen Marius Sumudica, yeni takımının başında ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıktı. 

<p>Mücadelenin hakemi Abdulkadir Bitigen'e yönelik itirazlarından dolayı 20. dakikada sarı kart gören Sumudica, 70. dakikada gördüğü ikinci sarı karttan sonra kırmızı kartla oyun dışında kaldı. </p>
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Mücadelenin hakemi Abdulkadir Bitigen'e yönelik itirazlarından dolayı 20. dakikada sarı kart gören Sumudica, 70. dakikada gördüğü ikinci sarı karttan sonra kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

<p>Kırmızı kart görmesinin ardından bir süre sahadan ayrılmayan Sumudica, itirazlarını sürdürdü...</p>
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Kırmızı kart görmesinin ardından bir süre sahadan ayrılmayan Sumudica, itirazlarını sürdürdü...

<p>Rumen teknik adam daha sonra sahadan ayrıldı. </p>
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Rumen teknik adam daha sonra sahadan ayrıldı. 

<p>Gaziantep FK'nın başında Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında kırmızı kart gören deneyimli hoca, yeni kulübüyle de çıktığı ilk maçta atıldı ve bu sezon 3. kez kırmızı kart gördü.</p>
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Gaziantep FK'nın başında Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında kırmızı kart gören deneyimli hoca, yeni kulübüyle de çıktığı ilk maçta atıldı ve bu sezon 3. kez kırmızı kart gördü.

<p><b>'HER ZAMAN SUMUDİCA'YA SARI KART GÖSTERİYORLAR”</b><br></p>
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'HER ZAMAN SUMUDİCA'YA SARI KART GÖSTERİYORLAR”

<p>Hakemlerin kendisi hakkında ön yargıları olduğunu düşündüğünü belirten Sumudica, 14. haftada oynanan Gaziantep-Kasımpaşa maçının ardından şu açıklamayı yapmıştı:</p>
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Hakemlerin kendisi hakkında ön yargıları olduğunu düşündüğünü belirten Sumudica, 14. haftada oynanan Gaziantep-Kasımpaşa maçının ardından şu açıklamayı yapmıştı:

<p>'Sarı kart yiyebilirim ama takım iyi oynuyor. Maçın 56. dakikasında sarı kart tamamen gereksiz neden yediğimizi bile söylemdiler.</p>
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'Sarı kart yiyebilirim ama takım iyi oynuyor. Maçın 56. dakikasında sarı kart tamamen gereksiz neden yediğimizi bile söylemdiler.

<p>Çok gereksiz hak edilmemiş bir kart. Bunun için üzgünüm. Benim hakkımda bir ön yargı var.</p>
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Çok gereksiz hak edilmemiş bir kart. Bunun için üzgünüm. Benim hakkımda bir ön yargı var.

<p>Sürekli kartlar bana çıkıyor. Fenerbahçe maçında Cüneyt Çakır beni uyardı.</p>
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Sürekli kartlar bana çıkıyor. Fenerbahçe maçında Cüneyt Çakır beni uyardı.

<p>Bazı hakemlerin gelip beni kartla cezalandırmaları üzüyor. Ne dediğimi sormuyorlar bile.</p>
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Bazı hakemlerin gelip beni kartla cezalandırmaları üzüyor. Ne dediğimi sormuyorlar bile.

<p>Ben oyuncularımı uyarıyorum onlar gelip bana kart gösteriyorlar. Bu bir rutin oldu. </p>
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Ben oyuncularımı uyarıyorum onlar gelip bana kart gösteriyorlar. Bu bir rutin oldu. 

<p>Her zaman Sumudica'ya sarı kart gösteriyorlar.'</p>
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Her zaman Sumudica'ya sarı kart gösteriyorlar.'

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