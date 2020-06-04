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BURADA OLAN HERKES BENİM KARDEŞİM

'Hepimiz bir çatı altında toplandık. Herkes evine ekmek götürme derdinde ve burada herkes aynı yola baş koydu. Tek amaç Gaziantep Futbol Kulübü'nün, yani takımlarının başarısı. Benim kimseyle problemim olmaz. Çünkü burada herkes benim kardeşim ve biz bir ekibiz. Futbolcusundan, personeline, sportif direktöründen, yöneticisine herkes burada bir aile. Beraber ağlıyoruz, beraber gülüyoruz. Üzüntülerimizi de sevinçlerimizi de beraber yaşıyoruz. Gaziantep halkını layık olduğu yerlere taşımak ve onlara en iyisini yaşatmak için çalışıyoruz'