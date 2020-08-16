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'Değirmendere batık şehir aslında depremi hiç unutmamamız gereken bir yer. Su altında kalan bir dondurmacının malzemelerini, o dönemde denize sıfır olan ve turistik olarak da değeri yüksek olan Koruk Oteli, çocuk ayakkabısını, tavayı ve çınar ağacını görüntüledim. Tuzlu suya rağmen bazı çınar ağaçlarının köklerinin hala yeşil olduğunu gördüm. Önceki çekimlerimde araba vardı ama yeni çekimlerimizde yok çünkü tamamen kum altında kalmış. Bu ülke sadece 17 Ağustos'ta depremi hatırlamamalı, her zaman hatırlamalı. Japonya ile aramızdaki fark bu. Onlar deprem gerçeği ile yaşıyor. Bizde bu yapılmıyor. Sadece 17 Ağustos günü depremi hatırlarsak deprem geldiği zaman elimizden bir şey gelmez. Bu çalışmamla depremi bir gün değil her gün düşünmemiz gerektiğini vurguladım.'