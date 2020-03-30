İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5874
  • EURO
    7,2573
  • ALTIN
    343.487
  • BIST100
    88059.5

Marmaray'da termal kontrol

Marmaray'da termal kontrol
30 Mart 2020 Pazartesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Marmaray İstasyonlarına termal kamera yerleştirildi. Yolcular turnikeden geçmeden önce termal kamera ile kontrol ediliyor.

<p>Koronavirüs salgınına karşı önelmeler devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'daki Marmaray istasyonlarında da termal kamera kuruldu.</p>
1
/
5

Koronavirüs salgınına karşı önelmeler devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'daki Marmaray istasyonlarında da termal kamera kuruldu.

<p>Karar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi. Koronavirüsle mücadele kapsamında yoğunluk yaşanan Marmaray tren istasyonlarına termal kamera kuruldu.</p>
2
/
5

Karar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi. Koronavirüsle mücadele kapsamında yoğunluk yaşanan Marmaray tren istasyonlarına termal kamera kuruldu.

<p> Marmaray'a girmeden önce termal kameralar ile ateşi ölçülen yolcular, belirli bir derecenin üstünde vücut ısısı varsa yolculuk yapamıyor.</p>
3
/
5

 Marmaray'a girmeden önce termal kameralar ile ateşi ölçülen yolcular, belirli bir derecenin üstünde vücut ısısı varsa yolculuk yapamıyor.

4
/
5

<p>Koronavirüs tedbirleri kapsamında Marmaray İstasyonlarına termal kamera yerleştirildi. Yolcular turnikeden geçmeden önce termal kamera ile kontrol ediliyor.</p>
5
/
5

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Marmaray İstasyonlarına termal kamera yerleştirildi. Yolcular turnikeden geçmeden önce termal kamera ile kontrol ediliyor.

Öne Çıkan Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.