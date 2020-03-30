Koronavirüs salgınına karşı önelmeler devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'daki Marmaray istasyonlarında da termal kamera kuruldu.
Karar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi. Koronavirüsle mücadele kapsamında yoğunluk yaşanan Marmaray tren istasyonlarına termal kamera kuruldu.
Marmaray'a girmeden önce termal kameralar ile ateşi ölçülen yolcular, belirli bir derecenin üstünde vücut ısısı varsa yolculuk yapamıyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Marmaray İstasyonlarına termal kamera yerleştirildi. Yolcular turnikeden geçmeden önce termal kamera ile kontrol ediliyor.