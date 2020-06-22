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Emniyet ekipleri, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca bugün itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara uyarı yapmadan 900 lira idari para cezası kesecek.





Maske takmanın zorunlu olduğu illerden Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi, Yakutiye ve Havuzbaşı Kent Meydanı gibi halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar başta olmak üzere kent genelinde polis ekipleri denetim yaptı.