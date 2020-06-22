Erzurum ve Ağrı'da ekiplerce maske denetimi yapıldı.
Emniyet ekipleri, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca bugün itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara uyarı yapmadan 900 lira idari para cezası kesecek.
Maske takmanın zorunlu olduğu illerden Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi, Yakutiye ve Havuzbaşı Kent Meydanı gibi halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar başta olmak üzere kent genelinde polis ekipleri denetim yaptı.
Denetimlerde vatandaşların maske takmaya özen gösterdiği gözlendi.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de Kaymakam Gülhani Ozan Sarı'nın talimatıyla ilçedeki cadde, sokak ve iş yerlerinde polis ve zabıta ekipleri, maske takılmasını sağlamak, maske takma kuralına uymayanlara da ceza uygulamak amacıyla denetimler gerçekleştirdi.
Esnaf Emrah Kalabaş, maske takma konusunda çok hassas olduklarını belirterek, yapılan denetimler sebebiyle ekiplere teşekkür etti.
Kentte hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar dışarı çıkarken bazı caddelerde yoğunluk yaşandı. Kent merkezinde işlek caddelerde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı.
Mecidiye Caddesi'nde ekipler vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda ikaz etti.
Vatandaşların maskelerini takmaya özen gösterirken sosyal mesafeye ise çok fazla dikkat etmedikleri gözlendi.
İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat göndererek, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.
Bolu'da maske denetimi yapıldı.