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Bu süreçte çocukları da düşünen okul idaresi, hem çeşitli rahatsızlıkları sebebiyle maske takmak durumunda olan hem de belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma sınırlandırılması kaldırılan çocuklar için özel maske üretmek üzere çalışmalara başladı.

Bu kapsamda karikatürist Varol Yaşaroğlu'nun 'Kral Şakir' çizgi filmindeki karikatürleri maskelerde kullanmak için izin alan okul, çocuklar için çizgi film karakterleriyle renklendirdiği maskeleri daha sempatik ve eğlenceli hale getirdi.