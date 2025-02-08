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'Özellikle dalgalı bir plajda sakin görünen alanlardan çekinmek gerekir. Çeken akıntıya kapılırsanız sahile doğru yüzmeye çalışarak kendinizi yormamalısınız. Öncelikle yanlara doğru, sağa veya sola yüzerek akıntıdan kurtulabilirsiniz. Son olarak belirlenen alanların dışında yüzülmemeli ve en önemlisi de yetkili merciler tarafından emniyetli olmadığı bildirildiğinde denize kesinlikle girilmemelidir.'