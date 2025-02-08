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'Mavi Vatan'daki tatbikat gerçeğini aratmadı

'Mavi Vatan'daki tatbikat gerçeğini aratmadı
8 Şubat 2025 Cumartesi

Sahil Güvenlik Komutanlığının 'Mavi Vatan'daki arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

<p>Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Karadeniz açıklarında helikopter destekli arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.</p>
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Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Karadeniz açıklarında helikopter destekli arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

<p>Senaryo gereği, Samsun'un Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nden 1400 metre açıkta seyreden özel teknenin battığı ve 4 kazazedenin suda olduğuna dair 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ihbar alındı.</p>
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Senaryo gereği, Samsun'un Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nden 1400 metre açıkta seyreden özel teknenin battığı ve 4 kazazedenin suda olduğuna dair 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ihbar alındı.

<p>İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli TCSG DOST korveti ile TCSG-87 gemisi, KB-78 botu, Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) Timi sevk edildi.</p>
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İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli TCSG DOST korveti ile TCSG-87 gemisi, KB-78 botu, Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) Timi sevk edildi.

<p>Samsun Hava Grup Komutanlığı envanterindeki helikopter de arama kurtarma faaliyetine destek verdi.</p>
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Samsun Hava Grup Komutanlığı envanterindeki helikopter de arama kurtarma faaliyetine destek verdi.

<p>Sahil güvenlik helikopterinden atlayan dalgıç, sudan çıkardığı bir kazazedeyi vinç operasyonu ile helikoptere çıkardı. Helikopterdeki ekipler, TCSG DOST korvetine getirdiği yaralıyı, sağlık ekiplerine teslim etti.</p>
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Sahil güvenlik helikopterinden atlayan dalgıç, sudan çıkardığı bir kazazedeyi vinç operasyonu ile helikoptere çıkardı. Helikopterdeki ekipler, TCSG DOST korvetine getirdiği yaralıyı, sağlık ekiplerine teslim etti.

<p>DOST korvetinde bulunan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye ulaşımını sağladı.</p>
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DOST korvetinde bulunan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye ulaşımını sağladı.

<p>Diğer yaralılar ise TCSG-87 gemisi, KB-78 botu ile DEGAK Timi'nde görevli personelin operasyonu ile kurtarıldı. Denizden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.</p>
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Diğer yaralılar ise TCSG-87 gemisi, KB-78 botu ile DEGAK Timi'nde görevli personelin operasyonu ile kurtarıldı. Denizden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

<p>Sahil Güvenlik yetkilileri, denize girmek isteyenlerin cankurtaran bulunan plajları tercih etmelerinin büyük önem taşıdığını belirtti.</p>
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Sahil Güvenlik yetkilileri, denize girmek isteyenlerin cankurtaran bulunan plajları tercih etmelerinin büyük önem taşıdığını belirtti.

<p>Karadeniz'de boğulma vakalarına daha çok rip akıntısının sebep olduğunu bildiren komutanlık yetkilileri, şu uyarılarda bulundu:</p>
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Karadeniz'de boğulma vakalarına daha çok rip akıntısının sebep olduğunu bildiren komutanlık yetkilileri, şu uyarılarda bulundu:

<p>'Özellikle dalgalı bir plajda sakin görünen alanlardan çekinmek gerekir. Çeken akıntıya kapılırsanız sahile doğru yüzmeye çalışarak kendinizi yormamalısınız. Öncelikle yanlara doğru, sağa veya sola yüzerek akıntıdan kurtulabilirsiniz. Son olarak belirlenen alanların dışında yüzülmemeli ve en önemlisi de yetkili merciler tarafından emniyetli olmadığı bildirildiğinde denize kesinlikle girilmemelidir.'</p>
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'Özellikle dalgalı bir plajda sakin görünen alanlardan çekinmek gerekir. Çeken akıntıya kapılırsanız sahile doğru yüzmeye çalışarak kendinizi yormamalısınız. Öncelikle yanlara doğru, sağa veya sola yüzerek akıntıdan kurtulabilirsiniz. Son olarak belirlenen alanların dışında yüzülmemeli ve en önemlisi de yetkili merciler tarafından emniyetli olmadığı bildirildiğinde denize kesinlikle girilmemelidir.'

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