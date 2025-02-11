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Sahil Güvenlik Komutanlığının envanterinde bulunan SG helikopterleri, 'denizde can ve mal emniyetinin korunması, arama kurtarma ve tıbbi tahliye görevlerinin icra edilmesi, su ürünleri avcılığının denetlenmesi, her türlü kaçakçılık faaliyeti ile düzensiz göç faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla havadan denetlemede, diğer kolluk birimleri olan Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile müşterek operasyonlar gerçekleştirmede ve deniz kirliliğinin önlenmesi' başta olmak üzere birçok görevin icrası sırasında kullanılıyor.