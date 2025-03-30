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Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri

Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri
30 Mart 2025 Pazar

Türk Deniz Kuvvetlerinin havadaki gözü ve gücü olan deniz hava personeli, görevlerini Ramazan Bayramı'nda da kesintisiz sürdürüyor. Kendilerini 'Mavi vatanın yılmaz bekçileri' ve 'İki mavinin çelik kanatları' olarak tanımlayan Türk deniz havacıları, her türlü görevi yer ve zaman ayırt etmeksizin icra etmek için hazır bekliyor.

<p>Deniz Kuvvetleri Komutanlığının stratejik unsuru olarak hizmet eden deniz karakol uçakları, Türkiye'nin gökyüzündeki gücüne güç katıyor.</p>
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığının stratejik unsuru olarak hizmet eden deniz karakol uçakları, Türkiye'nin gökyüzündeki gücüne güç katıyor.

<p>'Mavi Vatan'ın kontrolü ve korunması için önemli olan deniz karakol uçakları, görevlerine bayramda da devam ediyor.</p>
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'Mavi Vatan'ın kontrolü ve korunması için önemli olan deniz karakol uçakları, görevlerine bayramda da devam ediyor.

<p>Deniz Hava Komutanlığı bünyesindeki 301'inci Deniz Hava Filo Komutanlığında görevli uçuş ekibinin TCB 752 kuyruk numaralı deniz karakol uçağıyla yaptığı keşif ve gözetleme uçuşu, Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.</p>
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Deniz Hava Komutanlığı bünyesindeki 301'inci Deniz Hava Filo Komutanlığında görevli uçuş ekibinin TCB 752 kuyruk numaralı deniz karakol uçağıyla yaptığı keşif ve gözetleme uçuşu, Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

<p>Bayramı görev başında karşılayan deniz havacılar, uçuş öncesi brifinginde, görevi ve son hava durumunu gözden geçirdi.</p>
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Bayramı görev başında karşılayan deniz havacılar, uçuş öncesi brifinginde, görevi ve son hava durumunu gözden geçirdi.

<p>Kalkış hazırlıklarının tamamlanmasının ardından uçağa binmek üzere uçak park sahasına giden uçuş ekibi, uçağı göreve hazırlayan ve kendilerini uğurlayan bakım personelinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.</p>
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Kalkış hazırlıklarının tamamlanmasının ardından uçağa binmek üzere uçak park sahasına giden uçuş ekibi, uçağı göreve hazırlayan ve kendilerini uğurlayan bakım personelinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

<p>Cengiz Topel Deniz Hava Ana Üs Komutanlığından havalanan ekip, Batı Karadeniz'de keşif ve gözetleme uçuşu gerçekleştirdi.</p>
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Cengiz Topel Deniz Hava Ana Üs Komutanlığından havalanan ekip, Batı Karadeniz'de keşif ve gözetleme uçuşu gerçekleştirdi.

<p>Kendilerini 'Mavi vatanın yılmaz bekçileri' ve 'İki mavinin çelik kanatları' olarak tanımlayan Türk deniz havacıları, her türlü görevi yer ve zaman ayırt etmeksizin icra etmek için hazır bekliyor.</p>
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Kendilerini 'Mavi vatanın yılmaz bekçileri' ve 'İki mavinin çelik kanatları' olarak tanımlayan Türk deniz havacıları, her türlü görevi yer ve zaman ayırt etmeksizin icra etmek için hazır bekliyor.

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