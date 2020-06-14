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Corona Virüs salgını dünya genlinde 7.675.299 vaka sayısı ile artmaya devam ediyor. Son günlerde Rusya ve Hindistan'da artan vaka sayıları dikkat çekerken, en kritik artış Brezilya ve Amerika'da yaşanıyor. ABD'de vaka sayısı 2 milyonu aştı. Brezilya'da ise 1 milyon barajına çok az kaldı. İki ülkede de endişe veren haberler gelmeye devam ederken, bu ülkeleri takip eden Rusya'da ise 519 bin vaka görülüyor.