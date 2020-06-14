Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu her gün bakanlığın covid-19 sayfasında yayınlanıyor. Peki Mayıs ayından bu yana gün gün koronavirüs tablosunda vakaların gidişatı nasıl? Koronavirs vaka sayılarının azalmasıyla birlikte Haziran başı itibariyle corona virüsü normalleşme süreci başladı. Mayıs ayından bu yana gün gün koronavirüs tablosundaki değişimleri haberimizde derledik. İşte Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu Mayıs ve Haziran günlük vaka sayıları...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün Twitter hesabından güncel koronavirüs tablosunu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 176.677'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 4.792 vatandaşımız hayatını kaybetti. Peki Türkiye koronavirüs tablosunda son durum ne? İşte Mayıs başından itibaren gün gün koronavirüs tablosu...
Türkiye'de güncel corona virüsü son dakika vaka sayısı ve ölüm sayısını Sağlık Bakanlığı açıklıyor. En son Türkiye corona virüs tablosu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sosyal medya hesabından Türkiye koronavirüs tablosu ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşlarımızı uyarırken son durum tablosunu da paylaştı. İşte dünya genelinde yaşanan son dakika haberleri ve koronavirüs Covid 19 tablosunda son durum...
Türkiye'de Mart ayından bu yana devam eden koronavirüs salgını vatandaşların hayatını olumsuz şekilde etkiledi. Yaklaşık 3 ay süren kısıtlamalar ve izole yaşam biçiminin ardından 1 Haziran'da normalleşme süreci başladı.
Koronavirüs vaka sayılarının azalmasıyla birlikte birçok işyeri ve dükkan açıldı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla kafeler ve restoranlar da yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Mayıs başından bu yana koronavirüs vaka sayıları azalırken maske kuralına uymayanlar nedeniyle vaka sayılarında son gün artış görüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam saat 19.00 - 20.00 arası Türkiye'deki koronavirüs ile ilgili en güncel tabloyu açıklıyor.
Corona Virüs salgını dünya genlinde 7.675.299 vaka sayısı ile artmaya devam ediyor. Son günlerde Rusya ve Hindistan'da artan vaka sayıları dikkat çekerken, en kritik artış Brezilya ve Amerika'da yaşanıyor. ABD'de vaka sayısı 2 milyonu aştı. Brezilya'da ise 1 milyon barajına çok az kaldı. İki ülkede de endişe veren haberler gelmeye devam ederken, bu ülkeleri takip eden Rusya'da ise 519 bin vaka görülüyor.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 426 bine, iyileşenlerin sayısı ise 3,8 milyona ulaştı.
Salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de vaka sayısı 2 milyon 100 bini geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 116 bin 400, iyileşenlerin sayısı ise 819 bin oldu. İşte Türkiye için 1 buçuk aylık koronavirüs tablosu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam Türkiye'deki koronavirüs ile ilgili en güncel tabloyu açıklıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin günden güne azalan koronavirüs vaka sayıları hakkında açıklamada bulundu.
BAKAN KOCA UYARDI
Bakan Koca 13 Haziran'da günlük vaka sayısının artması sonrası yaptığı açıklamada, 'Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz' dedi.
'Kontrollü sosyal hayat, maske ve mesafe' ifadesinin yer aldığı fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti:
'Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun.'
13 Haziran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü (koronavirüs) gelişmelerini ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Dün yapılan 45 bin 92 testten 1459'u pozitif çıktı, yaşamını yitiren 14 kişi ile toplam vefat sayısı 4 bin 792 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 150 bin 87'ye yükseldi.