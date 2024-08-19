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Maymun çiçeği virüsü hakkında merak edilen 11 soru, 11 cevap

Maymun çiçeği virüsü hakkında merak edilen 11 soru, 11 cevap
19 Ağustos 2024 Pazartesi

Sağlık Bakanlığı, dünya genelinde hızla yayılan M-Çiçeği (MPox) virüsü hakkında vatandaşların merak ettiği soruların cevaplarını yayımladı.

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