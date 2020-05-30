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Diagne'nin de Süper Lig'de oynamaya da sıcak baktığını söyleyen menajerler uygun bir rakama transferin gerçekleşebileceğini dile getirdi. İngiltere ve Hollanda'dan da talipleri olan Diagne'yi G.Saray'ın 1.5 milyon euroya kiralamayı kabul ettiğini söyleyen menajerler yıldız oyuncu için İzmir ekibine başvuru yaptı.