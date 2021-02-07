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'Antik kentin tiyatrosu tamamen onarıldı, içinde çok güzel konser ile tiyatro gösterisi düzenlendi. Bunun gibi birçok alan gezilebilir durumda. İnsanlar gezdiğinde 'Bu şehir böyleymiş' diyebilme ve okuduklarını görsel olarak görebilme imkanına sahip oldular. 2020'nin Patara Yılı ilan edilmesinin sonucu olarak aslında kültür turizmi açısından çok güzel paketlenmiş bir ürün ortaya çıktı. Bundan sonrası Antalya'ya kalıyor. Bu kültürel değere artık Antalya sahip çıkmalı. Tanıtım amacıyla etkinlikler düzenlenmeli. Patara'da film çekilmesi veya benzeri projelerin gündeme gelmesiyle ilgi daha da artacaktır. Zaten geçmişte birçok filmin çöl sahnelerinin Patara kumsalında çekildiğini biliyoruz.'