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Bu kapsamda Samandıra'da yeniden kolej ruhunu oluşturmaya çalışan ve takımın üzerinde son yıllarda üst üste yaşanan başarısızlıkla oluşan ölü toprağını atmayı hedefleyen Sarı-Lacivertliler'de hem teknik heyeti güçlendirmek hem de bu hedefe uygun bir isim olması sebebiyle önemli bir takviye yapılıyor.