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'Messi 1 sene para almasa ne olur? Fatih Terim-Şenol Güneş 1 sene almasa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ama orada çalışan çimcinin vs.'nin paralarını almaları lazım. Yapılması gereken bu. Öncelikle koruman gereken dar ve orta gelirlilerdir. Olay bu'