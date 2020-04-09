'Ortada bir para olmayınca bunun nasıl bölüşüleceği konusunda kavga çıkıyor. Southgate maaşından yüzde 60 indirimi kabul etmiş. Bir kulübün 600 çalışanı varsa bunların paralarını ödemen lazım ki evini idare etsin.'
'Ama 2,5 milyon Euro para alan adama 2 ay para ödememek etkilemez. Burada yapılması gereken dar, orta gelirlinin paralarını olabildiğince vermek, yüksek gelirlilere de ayrıca anlaşma yapmak. Messi boşuna çıkıp, 'Ben %70'ini istemiyorum.' demiyor. O %70'le bütün Barcelona'nın bütün maaşları ödenir belli ki. Ben 600 kişiyi mi önemseyeceğim, 1 kişiyi mi önemseyeceğim? 1 kişi özel antlaşmalarını yapar.'
'Messi 1 sene para almasa ne olur? Fatih Terim-Şenol Güneş 1 sene almasa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ama orada çalışan çimcinin vs.'nin paralarını almaları lazım. Yapılması gereken bu. Öncelikle koruman gereken dar ve orta gelirlilerdir. Olay bu'
'Şenol Güneş, alsın bütün parasını, 5 katını alsın, başımın üstünde yeri var, hiç sorun değil o. Konu bu değil ki. Konu, geri kalanların maaşı. Önümüzdeki ay kirasını ödeyemeyecek olanın maaşı. Söylediğim bu.'
'Burada menajerler araya giriyor. Madem maaş indirimi istiyorsunuz ben de anlaşmayı iptal edip çıkayım diyor. Mesut Özil'in menajeri diyor ki bizi de katın görüşmelere. Ama öncelikle önemsememiz gereken simitçinin kazandığı paradır. Günlük, aylık yaşayan, 1-2 ay para kazanamayınca zor duruma düşecek olanların parasını ödemektir.'
'Bizim bu ligin geri kalanını eylülden ya da ağustosun ortasından itibaren oynama ihtimalimiz çok yüksek. Yalnızca bizde değil, bütün dünyada bunun olma olasılığı çok yüksek.'
'Ligler eylülde başlarsa, FIFA'nın öneri olarak gösterdiği şeyler mecburi olabilir. Bütün kontratların ne kadar ve nasıl geçerli olacağını bilmek mümkün değil. İzolasyon kalktığında siz futbolcuları burada tutabilecek misiniz, yoksa ülkelerine mi gitmek isteyecekler?'
'Almanya'da mayıs ayının ortasında ligi başlatmayı planlıyorlar. Bu ne kadar uygulanabilir bir şey, bilmiyoruz. F1 ‘Bir şekilde sıkıştırırız, haftada 1 yarışları yapar ve bitiririz.’ diyorlar. Onlar daha makul bir düşünce tarzı sergiliyorlar.'