İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2020 Cumartesi / 20 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8627
  • EURO
    7,774
  • ALTIN
    396.959
  • BIST100
    114809

Mehmet Ekici Fenerbahçe'den ayrılıyor

Mehmet Ekici Fenerbahçe'den ayrılıyor
11 Temmuz 2020 Cumartesi

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mehmet Ekici tedavisi için Almanya'ya gitti. Sarı lacivertli yönetim, gurbetçi futbolcunun kalmasını istiyor ama Mehmet Ekici kalmaya pek niyetli değil. Tecrübeli orta saha oyuncusunun, lig bitiminde Galatasaray'la görüşmesi bekleniyor.

Mehmet Ekici Fenerbahçe ile sözleşme yenilemek istemiyor.
1
/
12

Mehmet Ekici Fenerbahçe ile sözleşme yenilemek istemiyor.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve tedavisini Almanya'ya giderek sürdürmesine izin verilen Mehmet Ekici sarı-lacivertli kulübe geri dönmeyi düşünmüyor.
2
/
12

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve tedavisini Almanya'ya giderek sürdürmesine izin verilen Mehmet Ekici sarı-lacivertli kulübe geri dönmeyi düşünmüyor.

<p>2017-18 sezonunda Fenerbahçe'ye gelen tecrübeli oyuncu Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için kadro dışı kalmıştı.</p>
3
/
12

2017-18 sezonunda Fenerbahçe'ye gelen tecrübeli oyuncu Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için kadro dışı kalmıştı.

<p>Altı ay top oynamadıktan sonra sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren Ekici, daha sonra üst üste sakatlıklar yaşadı.</p>
4
/
12

Altı ay top oynamadıktan sonra sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren Ekici, daha sonra üst üste sakatlıklar yaşadı.

<p>Bir ara kadro dışı da bırakılan Mehmet Ekici bu tatsız sürece rağmen çalışmalarını sürdürdü ve affedilerek yine formayı terletmeye çalıştı.</p>
5
/
12

Bir ara kadro dışı da bırakılan Mehmet Ekici bu tatsız sürece rağmen çalışmalarını sürdürdü ve affedilerek yine formayı terletmeye çalıştı.

<p>Mehmet Ekici bu sezon Fenerbahçe'de 9 maçta görev aldı ve 2 asist yaptı.</p>
6
/
12

Mehmet Ekici bu sezon Fenerbahçe'de 9 maçta görev aldı ve 2 asist yaptı.

<p>Son sakatlığının ardından kalan maçlarda oynayamayacağı anlaşılan milli oyuncunun tedavisi için Almanya'ya gitmesine izin verildi.</p>
7
/
12

Son sakatlığının ardından kalan maçlarda oynayamayacağı anlaşılan milli oyuncunun tedavisi için Almanya'ya gitmesine izin verildi.

<p><b>YÖNETİM İYİLEŞTİKTEN SONRA DÖNMESİNİ BEKLİYOR </b></p><p><br></p><p>Sarı-Lacivertli yönetim Mehmet Ekici ile bir görüşme yaparak; <b>'Almanya'ya giderek tedavini ol, iyileş, tatilini de yap ve tekrar buraya gel. Seninle devam etmek istiyoruz'</b> dese de tecrübeli isim buna pek sıcak bakmıyor. </p>
8
/
12

YÖNETİM İYİLEŞTİKTEN SONRA DÖNMESİNİ BEKLİYOR


Sarı-Lacivertli yönetim Mehmet Ekici ile bir görüşme yaparak; 'Almanya'ya giderek tedavini ol, iyileş, tatilini de yap ve tekrar buraya gel. Seninle devam etmek istiyoruz' dese de tecrübeli isim buna pek sıcak bakmıyor. 

<p>Serbest kalan oyuncu yeni sezon için henüz plan yapmazken gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.</p>
9
/
12

Serbest kalan oyuncu yeni sezon için henüz plan yapmazken gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

<p>Fenerbahçe'nin kendisine nasıl bir teklif vereceği de henüz belli değil. Ekici ise yıllık ücretlerin düşeceğinin farkında ama sürekli oynayabileceği bir takıma imza atmak istediği de gelen haberler arasında. </p>
10
/
12

Fenerbahçe'nin kendisine nasıl bir teklif vereceği de henüz belli değil. Ekici ise yıllık ücretlerin düşeceğinin farkında ama sürekli oynayabileceği bir takıma imza atmak istediği de gelen haberler arasında. 

<p>Edinilen bilgilere göre <b>Başakşehir, Kasımpaşa ve Galatasaray</b>'ın milli futbolcu için nabız yokladıkları ve lig biter bitmez görüşme planladıkları belirtildi.</p>
11
/
12

Edinilen bilgilere göre Başakşehir, Kasımpaşa ve Galatasaray'ın milli futbolcu için nabız yokladıkları ve lig biter bitmez görüşme planladıkları belirtildi.

12
/
12

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.