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'Ancak Beşiktaş bana, Fenerbahçe ise Kayserispor’a daha fazla para teklif etti. 6 ay sonra boşa çıkıp istediğim yere imza atardım ama bu bana yakışmazdı. ‘Kulübüm nasıl daha çok kazanacaksa ben onu kabul ederim’ dedim. Bu yüzden vicdanım çok rahat. Transfer hikayemle ilgili yıllarca yalan yanlış şeyler anlatıldı.'