Topuz, Fanatik gazetesine verdiği röportajda sarı lacivertli kulüpten ayrılık sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Mehmet Topuz, Fenerbahçe'den ayrılığa giden süreci şöyle anlattı:
'Fenerbahçe’deki 7 yılımın her biri çok özel geçti. Güzel başarılar elde ettik.'
'Son sezonumda Vitor Pereira geldi ve benim için kötü günler başladı. Türk futbolcuları dışlayan, yabancı futbolculara farklı davranan bir teknik adamdı.'
'2016’nın Mayıs ayında Samandıra’da idmandaydık. Bruno Alves antrenmanda genç oyuncumuz Uygar Mert Zeybek’e kasıtlı bir şekilde sert girince, bilek bağları koptu. Ben de kendimi tutamadım ve Alves’e tekme tokat daldım!'
'Bu olaydan sonra kulüple tüm bağlarım koptu. Sezon sonunda zaten sözleşmem bitti ve uzatmayı teklif etmediler.'
'Eğer yabancı hocalara bu kadar müsamaha gösterilirse, bundan her kulüp zarar görür. Biz Türk futbolcularda bundan nasibimizi alırız.'
Mehmet Topuz Fenerbahçe'ye transfer olma süreciyle ilgili olarak ise şunları söyledi:
'Tatil için Antalya'ya doğru yola çıktığımda yoldayken beni Aziz Yıldırım aradı. Ben de sadece Süleyman Hurma’nın doğru söylemediğini ortaya çıkartmak için, “Başkanım, beni Fenerbahçe’ye istediniz mi?”diye sordum. İstediğini söyledi ve görüşmemiz bitti.'
'Ertesi gün Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören aradı. ‘Transferin için seninle görüşmek istiyoruz’ dedi. Ben de, ‘Başkanım, kulübüme sorayım’ dedim. Hemen Süleyman Hurma’yı aradım Demirören’in benimle görüşmek istediğini söyledim. Hurma,‘Sen görüş, biz de görüşürüz’ dedi.
'Aslında o sırada kulübüm de Fenerbahçe ile görüşüyormuş. Bana bunu söyleseler, ben zaten Fenerbahçe’ye imza atardım ama haberim yoktu. O dönemde Beşiktaş formasını da Kayserispor’un bilgisi dahilinde giydim. 3 gün sonra transferin tamamlanacağı söylendi, bu söze güvenip giydim.'
'Ancak Beşiktaş bana, Fenerbahçe ise Kayserispor’a daha fazla para teklif etti. 6 ay sonra boşa çıkıp istediğim yere imza atardım ama bu bana yakışmazdı. ‘Kulübüm nasıl daha çok kazanacaksa ben onu kabul ederim’ dedim. Bu yüzden vicdanım çok rahat. Transfer hikayemle ilgili yıllarca yalan yanlış şeyler anlatıldı.'
Mehmet Topuz, Fenerbahçe'de teknik direktörün yerli bir hoca olması gerektiğini söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı:
'Bana göre Fenerbahçe yabancı hocayla bir yere gidemez. Yabancı hocalar camiayı tanımıyor. Fenerbahçe’nin kaybedecek vakti de yok sabrı da... O nedenle mutlaka yerli bir hoca olmalı.'
'Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel gibi camia ile özdeşleşmiş güçlü isimler, bu hocaların arkasında dursun yeter. Yabancı hocaların Fenerbahçe’de başarı elde edemediğini gördük, bana göre yanlış seçimlerdi. Sonuç ortada.'