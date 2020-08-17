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Mensah transferinin perde arkası! Galatasaray'a kızdı, Beşiktaş'a yolladı

Mensah transferinin perde arkası! Galatasaray'a kızdı, Beşiktaş'a yolladı
17 Ağustos 2020 Pazartesi

Galatasaray ile Beşiktaş arasında Bernard Mensah'ın transferi için büyük bir rekabet yaşandı ancak gülen taraf siyah beyazlılar oldu. Peki transferin perde arkasında neler yaşandı? Mensah Beşiktaş'a nasıl transfer oldu? İşte detaylar...

<p>Kayserispor forması giyen Bernard Mensah, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündemine geldi ancak; siyah-beyazlılarla anlaştı. Peki Mensah'ın Beşiktaş'a transferinin perde arkasında neler yaşandı? İşte detaylar...<br></p>
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Kayserispor forması giyen Bernard Mensah, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündemine geldi ancak; siyah-beyazlılarla anlaştı. Peki Mensah'ın Beşiktaş'a transferinin perde arkasında neler yaşandı? İşte detaylar...

<p><b>ŞÜKRÜ HANEDAR, BERNA GÖZBAŞI'YI KIZDIRDI</b><br></p><p><br></p><p>Sabah'ın haberine göre, Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar’ın kendisinden habersiz şekilde Mensah'a mesaj atarak ikna etmeye çalıştığını öğrenen Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Ganalı orta sahayı Beşiktaş'a kiralama kararı aldı.</p>
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ŞÜKRÜ HANEDAR, BERNA GÖZBAŞI'YI KIZDIRDI


Sabah'ın haberine göre, Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar’ın kendisinden habersiz şekilde Mensah'a mesaj atarak ikna etmeye çalıştığını öğrenen Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Ganalı orta sahayı Beşiktaş'a kiralama kararı aldı.

<p><b>GALATASARAY 1.7 MİLYON EURO VERDİ</b></p><p>Hanedar, 1.7 milyon Euro teklif yaptığı Ganalı orta sahadan, kendilerini beklemesini istedi. </p>
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GALATASARAY 1.7 MİLYON EURO VERDİ

Hanedar, 1.7 milyon Euro teklif yaptığı Ganalı orta sahadan, kendilerini beklemesini istedi. 

<p>Mensah, bu mesajları Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na bildirdi. </p>
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Mensah, bu mesajları Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na bildirdi. 

<p>Kendilerinden habersiz olarak oyuncuyla iletişime geçilmesine kızan Gözbaşı da Galatasaray'ın bu tavrına tepki gösterdi ve Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.</p>
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Kendilerinden habersiz olarak oyuncuyla iletişime geçilmesine kızan Gözbaşı da Galatasaray'ın bu tavrına tepki gösterdi ve Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.

<p><b>ERDAL TORUNOĞULLARI, SÜRECİ GÖZBAŞI İLE BAŞLATMIŞTI</b><br></p><p><br></p><p>Siyah-beyazlılarda ise transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, geçen ay Kayseri'ye giderek süreci doğrudan Berna Gözbaşı ile görüşerek başlatmıştı.</p>
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ERDAL TORUNOĞULLARI, SÜRECİ GÖZBAŞI İLE BAŞLATMIŞTI


Siyah-beyazlılarda ise transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, geçen ay Kayseri'ye giderek süreci doğrudan Berna Gözbaşı ile görüşerek başlatmıştı.

<p><b>GÖZBAŞI, BEŞİKTAŞ'A OYUNCUYU VERME KARARI ALDI</b><br></p><p><br></p><p>Gözbaşı, Mensah'ın kendisine G.Saray ile ilgili durumu bildirmesi sonrası Ganalı orta sahayı Beşiktaş'a verme kararı aldı.</p>
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GÖZBAŞI, BEŞİKTAŞ'A OYUNCUYU VERME KARARI ALDI


Gözbaşı, Mensah'ın kendisine G.Saray ile ilgili durumu bildirmesi sonrası Ganalı orta sahayı Beşiktaş'a verme kararı aldı.

<p><b>ALBAYRAK'TAN SON BİR HAMLE GELDİ AMA...</b><br></p><p><br></p><p>G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, önceki gün Kayseri başkanını aradı ancak beklediği yanıtı alamadı. </p>
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ALBAYRAK'TAN SON BİR HAMLE GELDİ AMA...


G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, önceki gün Kayseri başkanını aradı ancak beklediği yanıtı alamadı. 

<p>Gözbaşı daha sonra, <b>'Beşiktaş'a verilmiş sözümüz var. Artık G.Saray 10 milyon Euro dese bile olmaz'</b> dedi.</p>
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Gözbaşı daha sonra, 'Beşiktaş'a verilmiş sözümüz var. Artık G.Saray 10 milyon Euro dese bile olmaz' dedi.

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