Kayserispor forması giyen Bernard Mensah, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündemine geldi ancak; siyah-beyazlılarla anlaştı. Peki Mensah'ın Beşiktaş'a transferinin perde arkasında neler yaşandı? İşte detaylar...
ŞÜKRÜ HANEDAR, BERNA GÖZBAŞI'YI KIZDIRDI
Sabah'ın haberine göre, Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar’ın kendisinden habersiz şekilde Mensah'a mesaj atarak ikna etmeye çalıştığını öğrenen Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Ganalı orta sahayı Beşiktaş'a kiralama kararı aldı.
GALATASARAY 1.7 MİLYON EURO VERDİ
Hanedar, 1.7 milyon Euro teklif yaptığı Ganalı orta sahadan, kendilerini beklemesini istedi.
Mensah, bu mesajları Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na bildirdi.
Kendilerinden habersiz olarak oyuncuyla iletişime geçilmesine kızan Gözbaşı da Galatasaray'ın bu tavrına tepki gösterdi ve Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.
ERDAL TORUNOĞULLARI, SÜRECİ GÖZBAŞI İLE BAŞLATMIŞTI
Siyah-beyazlılarda ise transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, geçen ay Kayseri'ye giderek süreci doğrudan Berna Gözbaşı ile görüşerek başlatmıştı.
GÖZBAŞI, BEŞİKTAŞ'A OYUNCUYU VERME KARARI ALDI
Gözbaşı, Mensah'ın kendisine G.Saray ile ilgili durumu bildirmesi sonrası Ganalı orta sahayı Beşiktaş'a verme kararı aldı.
ALBAYRAK'TAN SON BİR HAMLE GELDİ AMA...
G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, önceki gün Kayseri başkanını aradı ancak beklediği yanıtı alamadı.
Gözbaşı daha sonra, 'Beşiktaş'a verilmiş sözümüz var. Artık G.Saray 10 milyon Euro dese bile olmaz' dedi.