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Merih Demiral dev takasla Read Madrid yolcusu

Merih Demiral dev takasla Read Madrid yolcusu
14 Şubat 2021 Pazar

Juventus'ta forma giyen milli stoper Merih Demiral'ın, sezon sonunda takas yoluyl Real Madrid'e a transfer olacağı iddia edildi. İşte detaylar...

<p>İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, son haftalardaki yükselen grafiği ile ilk 11'deki yerini sağlama aldı.</p>
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İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, son haftalardaki yükselen grafiği ile ilk 11'deki yerini sağlama aldı.

<p>Sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken milli stoperin, talipleri de günden güne artıyor.</p>
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Sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken milli stoperin, talipleri de günden güne artıyor.

<p>Ara transferde Premier Lig ekibi Liverpool'un teklif yaptığı ve reddedildiği Merih için bu kez de İspanyol devi Real Madrid devrede...</p>
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Ara transferde Premier Lig ekibi Liverpool'un teklif yaptığı ve reddedildiği Merih için bu kez de İspanyol devi Real Madrid devrede...

<p>İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre Madrid ekibi, genç defans oyuncusunu renklerine bağlamak istiyor.</p>
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İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre Madrid ekibi, genç defans oyuncusunu renklerine bağlamak istiyor.

<p>Öte yandan Juventus'un Merih'e, Raphael Varane ile takas olması durumunda izin verebileceği ifade edildi.</p>
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Öte yandan Juventus'un Merih'e, Raphael Varane ile takas olması durumunda izin verebileceği ifade edildi.

<p>Haberde piyasa değeri 35-40 milyon euro civarında olan 27 yaşındaki Fransız stoperle, milli oyuncunun takasının denk olacağı kaydedildi.</p>
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Haberde piyasa değeri 35-40 milyon euro civarında olan 27 yaşındaki Fransız stoperle, milli oyuncunun takasının denk olacağı kaydedildi.

<p>Real Madrid ile sözleşmesi 2022'de sona erecek olan Varane'ın, mukavele yenileme görüşmelerinden sonuç alamaması halinde bu takasın gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.</p>
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Real Madrid ile sözleşmesi 2022'de sona erecek olan Varane'ın, mukavele yenileme görüşmelerinden sonuç alamaması halinde bu takasın gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

<p>2019 yılında Sassuolo'dan 18 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'a transfer olan 22 yaşındaki Merih Demiral, bu sezon Juventus ile 17 resmi maçta forma giydi.</p>
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2019 yılında Sassuolo'dan 18 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'a transfer olan 22 yaşındaki Merih Demiral, bu sezon Juventus ile 17 resmi maçta forma giydi.

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