Ajansspor'a konuşan Özdemir şunları söyledi:
'Merih Demiral'ı profesyonel yapmaya çalıştık.'
'O zaman profesyonel sözleşme şartları çok azdı. Şimdiki gibi oyunculara 5-6 milyar lira maaş vermiyorlardı. 1.5 milyar maaş veriyorlardı.'
'Merih de hocam, 'Siz isterseniz imza atarım ama 1.5 milyar maaş veriyorlar, Ben atmak istemiyorum' dedi.'
Futbol hayatını etkilememek adına kararına karışmadığını söyleyen usta antrenör sözlerine şöyle devam etti:
'Ben de çocuğun önünü kapamamak için yani gelecekte onun futbol hayatını etkilememek için hiçbir şey demedim. 'Sen bilirsin evladım' dedim.'
'O da menajeri vardı, ismini bilmiyorum. Portekiz'e götürdü, oradan Sporting Lizbon altyapısına geldi. B takımında oynadı.'
'Oradan Alanyaspor. Alanyaspor'dan İtalya serüveni başladı. Sassuolo sonra Juventus'a transfer oldu.'
'Juventus'ta oynadığı için biz onunla onurlanıyoruz.'