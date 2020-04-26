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Merih Demiral Fenerbahçe'den böyle ayrıldı! Yıllar sonra gelen açıklama

Merih Demiral Fenerbahçe'den böyle ayrıldı! Yıllar sonra gelen açıklama
26 Nisan 2020 Pazar

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından olan ve bir dönem altyapıda antrenörlük yapan Hasan Kemal Özdemir, sarı lacivertli kulübün altyapısından yetişen ve şu an Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın takımdan ayrılma kararı alma sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve eski altyapı antrenörü Rambo lakaplı Hasan Kemal Özdemir, Merih Demiral ve Fenerbahçe arasında yaşanan sözleşme krizini anlattı.
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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve eski altyapı antrenörü Rambo lakaplı Hasan Kemal Özdemir, Merih Demiral ve Fenerbahçe arasında yaşanan sözleşme krizini anlattı.

<p>Ajansspor'a konuşan Özdemir şunları söyledi:</p>
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Ajansspor'a konuşan Özdemir şunları söyledi:

<p>'Merih Demiral'ı profesyonel yapmaya çalıştık.'</p>
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'Merih Demiral'ı profesyonel yapmaya çalıştık.'

<p>'O zaman profesyonel sözleşme şartları çok azdı. Şimdiki gibi oyunculara 5-6 milyar lira maaş vermiyorlardı. 1.5 milyar maaş veriyorlardı.'</p>
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'O zaman profesyonel sözleşme şartları çok azdı. Şimdiki gibi oyunculara 5-6 milyar lira maaş vermiyorlardı. 1.5 milyar maaş veriyorlardı.'

<p>'Merih de hocam, 'Siz isterseniz imza atarım ama 1.5 milyar maaş veriyorlar, Ben atmak istemiyorum' dedi.'</p>
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'Merih de hocam, 'Siz isterseniz imza atarım ama 1.5 milyar maaş veriyorlar, Ben atmak istemiyorum' dedi.'

<p>Futbol hayatını etkilememek adına kararına karışmadığını söyleyen usta antrenör sözlerine şöyle devam etti:</p>
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Futbol hayatını etkilememek adına kararına karışmadığını söyleyen usta antrenör sözlerine şöyle devam etti:

<p>'Ben de çocuğun önünü kapamamak için yani gelecekte onun futbol hayatını etkilememek için hiçbir şey demedim. 'Sen bilirsin evladım' dedim.' </p>
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'Ben de çocuğun önünü kapamamak için yani gelecekte onun futbol hayatını etkilememek için hiçbir şey demedim. 'Sen bilirsin evladım' dedim.' 

<p>'O da menajeri vardı, ismini bilmiyorum. Portekiz'e götürdü, oradan Sporting Lizbon altyapısına geldi. B takımında oynadı.' </p>
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'O da menajeri vardı, ismini bilmiyorum. Portekiz'e götürdü, oradan Sporting Lizbon altyapısına geldi. B takımında oynadı.' 

<p>'Oradan Alanyaspor. Alanyaspor'dan İtalya serüveni başladı. Sassuolo sonra Juventus'a transfer oldu.' </p>
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'Oradan Alanyaspor. Alanyaspor'dan İtalya serüveni başladı. Sassuolo sonra Juventus'a transfer oldu.' 

<p>'Juventus'ta oynadığı için biz onunla onurlanıyoruz.'</p>
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'Juventus'ta oynadığı için biz onunla onurlanıyoruz.'

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