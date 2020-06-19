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'BANA EKSTRA GÜÇ VERİYOR'

Sakatlanana kadar her şey harikaydı. O günü hiç unutmayacağım ama şu anda iyiyim. Takıma da kısa süre içinde katılacağım. Harika oyuncularımız var, Ronaldo, Chiellini, Buffon... Kaybetmeyi hiçbir zaman kabul etmiyorlar, takımımız da kaybetmeyi sevmiyor. Bu da bana ekstra güç veriyor.