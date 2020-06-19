İtalya Ligi Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, EURO 2020, Cristiano Ronaldo, Dybala ve sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Demiral'ın sözleri...
GELECEK ADINA TEST OLDU
Türk Milli Takımı tecrübeli ve genç oyuncuların karışımından oluşan bir takım. Fransa ile bir final maçına çıktık ve kaybetmedik, bizim için gelecek adına bir test oldu.
İNSAN HAYATINDAN ÖNEMLİ DEĞİL
KOVID-19 olmasaydı ben EURO 2020'yi kaçıracaktım ancak keşke ben kaçırsaydım da insanlar ölmeseydi. Hiçbir şey insan hayatından daha önemli değil. Maçlar gelir, geçer ama insanların mutlu olması önemlidir. Tek dileğim tekrar normale dönmek ve A Milli Takım'da oynamak.
'DYBALA İYİ BİR ARKADAŞIM'
İlk günden bu yana Dybala benim iyi bir arkadaşım oldu. Onunla iyi anlaştık, ona Arjantin'in en iyisi olduğunu söylüyorum. O da beni idmanlarda çok iyi motive ediyor.
'BANA EKSTRA GÜÇ VERİYOR'
Sakatlanana kadar her şey harikaydı. O günü hiç unutmayacağım ama şu anda iyiyim. Takıma da kısa süre içinde katılacağım. Harika oyuncularımız var, Ronaldo, Chiellini, Buffon... Kaybetmeyi hiçbir zaman kabul etmiyorlar, takımımız da kaybetmeyi sevmiyor. Bu da bana ekstra güç veriyor.
'ÇOK ÇALIŞAN YETENEKLİ OYUNCULARIZ'
Sıkı çalışma, yeteneğin önüne geçer. Biz çok çalışan, yetenekli oyuncularız. Benim için bir şey net, biz maç yapar gibi idman yapmayı seviyoruz.
'RONALDO TAKIM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'
Şampiyonlar Ligi dünyanın en iyi turnuvası. Cristiano da Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazanmış bir oyuncu. Onun tecrübesi bizim için, takımımız için önemli.
'RONALDO BENİ ÇOK ETKİLEDİ'
Ronaldo, Udinese'ye 2 gol attı, ardından hemen idmana çıktı. Beni gördüğünde, 'Haydi rejenerasyon idmanı yapalım. Eğer kazanan bir oyuncu olmak istiyorsan, sonucu ne olursa olsun çalışmaya devam etmelisin' dedi. O gün, onun karakterini daha da net anladım.