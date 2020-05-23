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GALATASARAY’IN ELİ KOLU BAĞLANDI

Mert Hakan Yandaş, takım arkadaşı ve çok iyi anlaştığı Emre Kılınç’a da durumu bildirdi ve onun da aynı şartlarda Fenerbhçe’ye gelmesini istedi. Ancak Emre’nin henüz bu konuda olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapmadığı öğrenildi. Şimdi bu anlaşmaya karşılık Galatasaray’ın elinde kalan tek şey yapılan anlaşma.