Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Jose Sosa'nın transferini resmen duyurmaya hazırlanırken iki taraf arasında yapılan görüşmelerde forma numarası detayı bile masaya yatırıldı.
Habertürk'ten Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; Arjantinli futbolcu, Fenerbahçe adına temasları yürüten Emre Belözoğlu ile forma numarası konusunu da konuştu.
Sosa, yeni sezonda 8 numaralı formayı giymek istediğini Belözoğlu'na iletti.
Bunun üzerine Belözoğlu, daha önce 8 numarayı isteyen yeni transfer Mert Hakan Yandaş’a forma numarasını değiştirip değiştiremeyeceğini sordu.
Yandaş, jest yaparak 11 numarayı alabileceğini aktardı.
Böylece yeni transfer Jose Sosa 8 numaranın sahibi oldu.
8 NUMARA EKİCİ'DEYDİ
Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon 8 numarayı sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici giyiyordu.