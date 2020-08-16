İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2020 Pazar / 26 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3631
  • EURO
    8,7169
  • ALTIN
    460.112
  • BIST100
    1083.83

Mert Hakan Yandaş'tan Sosa'ya forma jesti!

Mert Hakan Yandaş'tan Sosa'ya forma jesti!
16 Ağustos 2020 Pazar

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa, Fenerbahçe'ye transfer oluyor... Sarı lacivertliler transferi resmen duyurmaya hazırlanırken, Arjantinli futbolcunun forma numara dahi belli oldu. İşte detaylar...

<p><b>Fenerbahçe</b>, Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren <b>Jose Sosa</b>'nın transferini resmen duyurmaya hazırlanırken iki taraf arasında yapılan görüşmelerde <b>forma numarası</b> detayı bile masaya yatırıldı.</p>
1
/
8

Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Jose Sosa'nın transferini resmen duyurmaya hazırlanırken iki taraf arasında yapılan görüşmelerde forma numarası detayı bile masaya yatırıldı.

<p>Habertürk'ten Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; Arjantinli futbolcu, Fenerbahçe adına temasları yürüten Emre Belözoğlu ile forma numarası konusunu da konuştu.</p>
2
/
8

Habertürk'ten Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; Arjantinli futbolcu, Fenerbahçe adına temasları yürüten Emre Belözoğlu ile forma numarası konusunu da konuştu.

<p>Sosa, yeni sezonda<b> 8 numaralı formayı </b>giymek istediğini Belözoğlu'na iletti. </p>
3
/
8

Sosa, yeni sezonda 8 numaralı formayı giymek istediğini Belözoğlu'na iletti. 

<p>Bunun üzerine Belözoğlu, daha önce 8 numarayı isteyen yeni transfer <b>Mert Hakan Yandaş</b>’a forma numarasını değiştirip değiştiremeyeceğini sordu. </p>
4
/
8

Bunun üzerine Belözoğlu, daha önce 8 numarayı isteyen yeni transfer Mert Hakan Yandaş’a forma numarasını değiştirip değiştiremeyeceğini sordu. 

<p>Yandaş, jest yaparak <b>11 numarayı </b>alabileceğini aktardı.</p>
5
/
8

Yandaş, jest yaparak 11 numarayı alabileceğini aktardı.

<p>Böylece yeni transfer Jose Sosa 8 numaranın sahibi oldu.</p>
6
/
8

Böylece yeni transfer Jose Sosa 8 numaranın sahibi oldu.

<p><b>8 NUMARA EKİCİ'DEYDİ</b></p><p><br></p><p>Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon 8 numarayı sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici giyiyordu.</p>
7
/
8

8 NUMARA EKİCİ'DEYDİ


Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon 8 numarayı sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici giyiyordu.

8
/
8

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.