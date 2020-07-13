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'BÜYÜK TAKIM ÖNLEM ALMAZSA İŞTE BÖYLE OLUR'





'Fenerbahçe'nin bu da kaçmaz dediğimiz bir Vedat'ın kafa pozisyonu var. Topa hakimiyet var ama ciddi alan baskısı gibi bir durumu hiç olmadı bu maçta.'