Tümer Metin, Fenerbahçe - Sivasspor karşılaşması ile ilgili değerlendirmeler yaptı...
'Fenerbahçe adına sezon özeti gibi bir maçtı. Kadro mühendisliğinden yaşanan zaafiyetleri hep konuştuk.'
'Zorluk derecesi bu kadar fazla olan maçlar oynadı Fenerbahçe, maçtan önce de onları düşündüm, bir tek hatırladığım Fenerbahçe içeride Başakşehir maçını olağanüstü şekilde oynamıştı.'
'Stoperde Tahir hoca Ozan'ı tercih etmiş. İlk yarıda Emre Kılınç yıldızlaştı Dirar karşısında. Stoper bölgesindeki zaafiyet de bugünkü skoru gösterdi.'
'OZAN TUFAN'A SAYGIMIZ SONSUZ AMA...'
'Ozan'ın iyi niyetine saygımız sonsuz ama stoper meziyetleri çok zor. Resmen yama gibi mecburiyetten orada durduğunu görüyoruz.
'Gustavo'da da olmuyor. Stoper mevkiisi başka meziyetler ister.'
'ÖMER FARUK TOPLA BECERİSİ YÜKSEK BELLİ'
'16'lık Ömer Faruk oyundan çıkarken 39'luk Emre oyuna girdi. Ömer Faruk için çok iyi duyumlar aldık, bu akşam sahne aldı.'
'Topla buluşmada sıkıntısı oldu ama normaldir içinde fırtınalar kopuyor heyecanlıdır.'
'Topla becerisi yüksek belli ki ama topla buluşmada daralan oyunda sıkışma yaşadığını gördük. Bunlar çok normaldir'
'HER MAÇI EMRE'DEN BEKLEMEK KOLAYA KAÇMAK'
'Bu durumdaki büyük takımlar için normalde bu dönemlerde Ömer Faruk gibiler sahaya girer, Emre gibi futbolu bırakmaya yakın olanlar dışarı çıkar. Her maçı Emre'den beklemek de kolaya kaçmak oluyor'
'BÜYÜK TAKIM ÖNLEM ALMAZSA İŞTE BÖYLE OLUR'
'Fenerbahçe'nin bu da kaçmaz dediğimiz bir Vedat'ın kafa pozisyonu var. Topa hakimiyet var ama ciddi alan baskısı gibi bir durumu hiç olmadı bu maçta.'
'Fenerbahçe'nin sıkıntısı kalite sıkıntısı. Emre ve Mert Hakan bugün hallaç pamuğu gibi attı Fenerbahçe'yi bugün. Fenerbahçe'nin yediği 2 gol de aynı.
'Fenerbahçe önlem almaz deniyor, önlem aldırır diyor alışılagelmiş şekilde. Bu ligde önlem almazsanız ceza kesiyor işte böyle takımlar. Önlem almazsan Emre Kılınç oralarda gezinir işte.'
'MALATYA, KAYSERİ'DE BİLE BÖYLE RAHAT MAÇ OYNANAMAZ'
'Muhtemelen Sivas soyunma odasında bu maçı en kolay oynadığı maçı oynandığı konuşulmuştur. Kayseri bu açığı vermez, Malatya bu kadar rahat oynatmaz seni örneğin.'
'Fenerbahçeli oyuncuların savunma yapmayı bilmiyor değil, onlar da oynamak istedikleri için müsade ettikleri için rakip oyuncu oralara girip bozar işte. Tuzak da kalite tuzağı.'
'EMRE VE MERT HAKAN'IN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI...'
'Antalya kampında Mert Hakan da Emre de takım çok iyi giderken ikimizin de konuşulması doğru değil demişti. Muhtemelen bu işin sonunda kabak bizim başımıza patlar diye anlamıştık biz de.'
'Mert Hakan ve Emre'nin de maç sonu açıklamalarını çok samimi buldum. Eleştiri altında kaldıkları durumda kendilerini anlatma ihtiyacı hissediyorlar. Oldukça makul açıklamalar. Nasıl Güven Yalçın'ın olayında iletişim eksikliği varsa bu da çok iyi bir iletişim örneği'
'Tolgay Emre Kılınç'a bir girdi, sonra döndü bir de Mert Hakan'a girdi ilk yarıda. Kalktı, topla olmuyorsa dedi ki başlayayım ısırmaya.'
'Mert Hakan eğer kamera açısı beni yanıltmıyorsa kafayı kaldırıp Fenerbahçe kulübesine doğru, Emre'ye doğru muhtemelen, 'abi noluyor ya' falan dedi. Orayı göremiyoruz tabii tam olarak. Dudağından okuduğum böyle geldi bana.'
'Tolgay kendince hesap soruyor, Mert Hakan yazıldı çizildi tabii Fenerbahçe'ye gelecek ihtimalleri var. Aynı mevkiinin oyuncuları.'
'Tolgay böyle yapınca Mert Hakan ne yaptı bir döndü diğer tarafa attı rakibini, Emre ne yaptı kalitesiyle dayadı sırtını geçti rakibini. Böyle olmaz! Bu adil değil. Var futbolun içinde sertlik rahatsız etmek ısırmak vs. ama bu zihniyetle değil'