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Çeltiklerin uygun nem seviyesine ulaşması için çaba sarf edildiğini belirten Çetin, şunları kaydetti:

'Zorlu bir iş yapıyoruz. Kömür yaktığımız kazanlar içeriye 55-60 derece ısı veriyor. Yaklaşık 10 saatte çeltikleri kurutabiliyoruz. Edirneli üreticiler olarak Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yarısına yakınını karşılıyoruz. En kaliteli pirinci yetiştirmek için çalışıyoruz. Hem kent hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz.'