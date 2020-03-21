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'Hem ortam dezenfektanı hem de el dezenfektanı üretiliyor. Bugüne kadar toplam 540 ton sipariş aldık. Bunun 150 tonunu teslim ettik. Çocuklarımız hem yaparak öğreniyor hem de ürettiklerini ülkeye katkı olarak sunuyorlar. Bu bizim için çok değerli. Şehir dışından ürünler talep edildiğinde ise siparişlerimizi gerçekleştiriyoruz. Burada tamamen yerli ve milli bir üretim ile bir milli sermaye gerçekleşiyor' diye konuştu.