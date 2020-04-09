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'Biz, 'meslek lisesi, memleket meselesi' derken, bunun sadece slogandan ibaret olmadığı bu süreçte ortaya çıktı. Bu okullarımız koronavirüs mücadelesinde hızlı bir reaksiyon göstererek maske, dezenfekte ürünleri, hijyenik malzemeler ve diğer alanlarda üretim için devreye girdi hatta maskelerin yapıldığı makineleri bile yapan meslek liselerimiz var.'