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Messi, Barcelona'ya vedaya hazırlanıyor! Yeni durağı Premier Lig...

Messi, Barcelona'ya vedaya hazırlanıyor! Yeni durağı Premier Lig...
03 Temmuz 2020 Cuma

Barcelona'da bir devir sona ermek üzere. Lionel Messi 2021'de sona eren kontratının ardından kulüpten ayrılmaya hazır olduğu belirtildi. Peki yeni durağı neresi olacak?

<p>Katalan devi Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi'nin kontrat görüşmeleri yürüttüğü kulübünden ayrılmak istediği iddia edildi.</p>
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Katalan devi Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi'nin kontrat görüşmeleri yürüttüğü kulübünden ayrılmak istediği iddia edildi.

<p>Katalan devi Barcelona'da yıldız isim Lionel Messi ile yeni kontrat üzerine görüşmeler sürerken oyuncunun durumuna ilişkin flaş bir iddia gündeme geldi.</p>
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Katalan devi Barcelona'da yıldız isim Lionel Messi ile yeni kontrat üzerine görüşmeler sürerken oyuncunun durumuna ilişkin flaş bir iddia gündeme geldi.

<p>Cadena SER, Barcelona'nın kaptanı Messi'nin yeni kontrat görüşmelerini sonlandırdığını belirtti. </p>
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Cadena SER, Barcelona'nın kaptanı Messi'nin yeni kontrat görüşmelerini sonlandırdığını belirtti. 

<p>Arjantinli yıldızın mevcut sözleşmesi 2021'in yaz aylarında sona erecek ve bu kez takımdan ayrılmaya hazır olduğu aktarıldı.</p>
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Arjantinli yıldızın mevcut sözleşmesi 2021'in yaz aylarında sona erecek ve bu kez takımdan ayrılmaya hazır olduğu aktarıldı.

<p>Lionel Messi kontrat bitiminde Barcelona’ya veda etmeye hazırlanıyor</p>
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Lionel Messi kontrat bitiminde Barcelona’ya veda etmeye hazırlanıyor

<p>Lionel Messi kulübü Barcelona'da mutlu değil. 33 yaşındaki Arjantinli süper yıldızın 2021'de sona eren kontratının ardından kulüpten ayrılmaya hazır olduğu belirtildi.</p>
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Lionel Messi kulübü Barcelona'da mutlu değil. 33 yaşındaki Arjantinli süper yıldızın 2021'de sona eren kontratının ardından kulüpten ayrılmaya hazır olduğu belirtildi.

<p>Ocak ayında Ernesto Valverde’yi kendisinin göndermiş olduğu izlenimi yaratılması sebebiyle de takımın yeni sözleşme için masaya oturma teklifini reddetti.</p>
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Ocak ayında Ernesto Valverde’yi kendisinin göndermiş olduğu izlenimi yaratılması sebebiyle de takımın yeni sözleşme için masaya oturma teklifini reddetti.

<p>Arjantinli yıldızın eski hocası Pep Guardiola’nın yanına döneceği yönünde. Guardiola’nın kontratı da 2021 senesinde sona erse de, İspanyol teknik direktörün Manchester kulübüyle sözleşmesini uzatacağı tahmin ediliyor.</p>
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Arjantinli yıldızın eski hocası Pep Guardiola’nın yanına döneceği yönünde. Guardiola’nın kontratı da 2021 senesinde sona erse de, İspanyol teknik direktörün Manchester kulübüyle sözleşmesini uzatacağı tahmin ediliyor.

<p>İkili birlikte çalıştıkları 2008 ile 2012 seneleri arasında 3 La Liga, 2 Şampiyonlar Ligi ve 2 Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğuna ulaşmıştı.</p>
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İkili birlikte çalıştıkları 2008 ile 2012 seneleri arasında 3 La Liga, 2 Şampiyonlar Ligi ve 2 Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğuna ulaşmıştı.

<p>Messi ve babası Jorge’nin alınan sonuçların da eklenmesiyle birlikte artık Camp Nou’da kalmak istemediği belirtiliyor.</p>
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Messi ve babası Jorge’nin alınan sonuçların da eklenmesiyle birlikte artık Camp Nou’da kalmak istemediği belirtiliyor.

<p>Real Madrid’in şampiyonluk yolunda aldığı puanlara karşın Katalan ekibinin puan kayıplarına devam etmesi bu konudaki soru işaretlerini artırıyor.</p>
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Real Madrid’in şampiyonluk yolunda aldığı puanlara karşın Katalan ekibinin puan kayıplarına devam etmesi bu konudaki soru işaretlerini artırıyor.

<p>Barcelona'da Lionel Messi ve Antoine Griezmann arasında yaşanan gerginlik tartışma konusu oldu. </p>
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Barcelona'da Lionel Messi ve Antoine Griezmann arasında yaşanan gerginlik tartışma konusu oldu. 

<p>İspanya medyasında Messi ve Griezmann için bir çok iddia ortaya atılmıştı. </p>
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İspanya medyasında Messi ve Griezmann için bir çok iddia ortaya atılmıştı. 

<p>Barcelona'nın eski oyuncusu Christophe Dugarry, Antoine Griezmann'a sorumluluk almasını ve Lionel Messi'den korkmamasını tavsiye etmişti.</p>
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Barcelona'nın eski oyuncusu Christophe Dugarry, Antoine Griezmann'a sorumluluk almasını ve Lionel Messi'den korkmamasını tavsiye etmişti.

<p><b>LIONEL MESSİ İSPANYA'DA DA TARTIŞILIR HALE GELDİ!</b></p>
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LIONEL MESSİ İSPANYA'DA DA TARTIŞILIR HALE GELDİ!

<p>Real Madrid antrenörü Zidane, Messi'nin ayrılmasını istemiyor</p>
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Real Madrid antrenörü Zidane, Messi'nin ayrılmasını istemiyor

<p>Fransız çalıştırıcı, 'LaLiga'nın iyiliği için Arjantinli yıldızın takımında kalmasını temenni ediyorum' dedi.<br></p>
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Fransız çalıştırıcı, 'LaLiga'nın iyiliği için Arjantinli yıldızın takımında kalmasını temenni ediyorum' dedi.

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