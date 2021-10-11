2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin Uruguay'ı ağırladı.
Maçı ev sahibi ekip 3-0 kazanırken goller Messi, De Paul ve Martinez'den geldi.
Uruguay'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın yaptığı hatalar ise geceye damga vurdu.
Galatasaray formasıyla da yeni sezona kötü bir giriş yapan Fernando Muslera, Arjantin maçında da tel tel döküldü.
Lionel Messi'nin takımını 1-0 öne geçiren golünde yaptığı hatayla dikkat çeken Muslera, Uruguay basınında da eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
Tecrübeli kaleci, Arjantinli yıldızın kale sahasına doğru pasında hatalı bir çıkış yaptı ve top kimseye dokunmadan doğrudan ağlara gitti.
Çıkan haberlerde Fernando Muslera'nın Galatasaray'da da sezona kötü başladığı vurgulanırken tecrübeli file bekçisinin artık yavaş yavaş eldivenlerini devretme zamanının geldiği belirtildi.