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Messi'den Muslera'yı bitiren gol! Büyük hata yaptı

Messi'den Muslera'yı bitiren gol! Büyük hata yaptı
11 Ekim 2021 Pazartesi

Arjantin'in Uruguay'ı 3-0 mağlup ettiği 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçına, Galatasaray'ın tecrübeli fil bekçisi Fernando Muslera yaptığı hatalarla damgasını vurdu.

<p>2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin Uruguay'ı ağırladı. </p>
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2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin Uruguay'ı ağırladı.

<p>Maçı ev sahibi ekip 3-0 kazanırken goller Messi, De Paul ve Martinez'den geldi. </p>
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Maçı ev sahibi ekip 3-0 kazanırken goller Messi, De Paul ve Martinez'den geldi.

<p>Uruguay'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın yaptığı hatalar ise geceye damga vurdu.</p>
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Uruguay'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın yaptığı hatalar ise geceye damga vurdu.

<p>Galatasaray formasıyla da yeni sezona kötü bir giriş yapan Fernando Muslera, Arjantin maçında da tel tel döküldü. <br></p>
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Galatasaray formasıyla da yeni sezona kötü bir giriş yapan Fernando Muslera, Arjantin maçında da tel tel döküldü.

<p>Lionel Messi'nin takımını 1-0 öne geçiren golünde yaptığı hatayla dikkat çeken Muslera, Uruguay basınında da eleştiri oklarının hedefi haline geldi.</p>
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Lionel Messi'nin takımını 1-0 öne geçiren golünde yaptığı hatayla dikkat çeken Muslera, Uruguay basınında da eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

<p>Tecrübeli kaleci, Arjantinli yıldızın kale sahasına doğru pasında hatalı bir çıkış yaptı ve top kimseye dokunmadan doğrudan ağlara gitti.</p>
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Tecrübeli kaleci, Arjantinli yıldızın kale sahasına doğru pasında hatalı bir çıkış yaptı ve top kimseye dokunmadan doğrudan ağlara gitti.

<p>Çıkan haberlerde Fernando Muslera'nın Galatasaray'da da sezona kötü başladığı vurgulanırken tecrübeli file bekçisinin artık yavaş yavaş eldivenlerini devretme zamanının geldiği belirtildi.</p>
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Çıkan haberlerde Fernando Muslera'nın Galatasaray'da da sezona kötü başladığı vurgulanırken tecrübeli file bekçisinin artık yavaş yavaş eldivenlerini devretme zamanının geldiği belirtildi.

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