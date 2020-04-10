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MOURINHO İLE SOYUNMA ODASI KAVGASI

(Mourinho'nun Real Madrid'deki son sezonunda, Deportivo maçı sonrası Bernabeu'nun soyunma odasında sonu ayrılığa kadar gidecek olan olaylar) Jose Mourinho bana, 'Sence iki iyi pas yeter mi? Paslarının sadece yüzde 50'si iyi olunca yeter mi sanıyorsun?' dedi. Beni durdurdu. Kahverengi gözlerini üzerime dikti. Aynı şekilde cevap verdim. Sanki iki büyük boksörün karşı karşıya geldiği maçın ilk raunduydu. Cevap sıramın gelmesini bekledim. Onu gerçekten bu kadar severken böyle bir şey yaşamaktan nefret ediyordum. Bana, 'Bildiğin gibi oynamanı istiyorum. Adam gibi topa girmeni. Sana şimdi gösterceğim.' dedi. Beni kollarıyla yakaladı. Etrafımda zıplamaya başladı. 'Böyle cool olduğunu düşünüyorsan, kendi kendine oynamaya devam et. Kendi formanı kendin al. İyi şanslar.' dedi. 'Şimdi pes mi edeceksin? Sen bir korkaksın. Ne istiyorsun? Sıcak bir duş alıp saçlarını yıkamayı mı? Yalnız kalmak mı istiyorsun? Yoksa kim olduğunu bana, takım arkadaşlarına ve taraftarlara gösterecek misin? Eğer ağlayacaksan duşa git. Burada sana ihtiyacım yok.' diye devam etti. Havlumu aldım ve duşa gittim. Tek bir kelime bile etmedim. Ardından, davranışlarımdan ötürü Sergio Ramos ve tüm takımdan özür diledim.'