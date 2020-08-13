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George Floyd'un öldürüldüğünü gördük ve dünya 'Siyahların hayatı önemlidir' dedi. Bu doğru ve güzel bir hareket. İnsanların adaletsizliğe karşı mücadele vermesi harika. Birçok siyah oyuncu var ve bazıları da Arsenal taraftarı. Kulübün onların arkasında olması müthiş bir şey. Ancak keşke insanlar, Müslümanlar için de aynısını yapsalar. Arsenal'in birçok Müslüman oyuncusu ve taraftarı da var. Müslümanların da hayatı önemlidir.