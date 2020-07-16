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Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye 'şartlı evet'

Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye 'şartlı evet'
16 Temmuz 2020 Perşembe

Mesut Özil Arsenal ile kontratını tamamladıktan sonra İngiliz takımıyla yollarını ayıracak. Yıldız futbolcuya şimdiden 5 farklı ülkeden teklif var. İsmi Fenerbahçe'yle de anılan Mesut, sarı lacivertli takıma transfer olmaya sıcak bakıyor ancak bir şartı var.

<p>İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, kontratını Londra ekibinde tamamladıktan sonra futbol hayatına farklı bir ülkede devam edecek. </p>
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İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, kontratını Londra ekibinde tamamladıktan sonra futbol hayatına farklı bir ülkede devam edecek. 

<p><b>5 ÜLKEDEN TEKLİF VAR </b></p><p><br></p><p>Özil'e şu anda Türkiye, Katar, Japonya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden teklifler geliyor ancak <b>31 yaşındaki futbolcu gelen teklifler arasından en çok Türkiye'ye sıcak bakıyor.</b></p>
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5 ÜLKEDEN TEKLİF VAR


Özil'e şu anda Türkiye, Katar, Japonya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden teklifler geliyor ancak 31 yaşındaki futbolcu gelen teklifler arasından en çok Türkiye'ye sıcak bakıyor.

<p><b>MESUT ÖZİL, TÜRKİYE'DE FORMA GİYMEYE YAKIN </b></p><p><br></p><p>Henüz 31 yaşındaki yıldız oyuncu Türkiye'de forma giymeye daha yakın. </p>
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MESUT ÖZİL, TÜRKİYE'DE FORMA GİYMEYE YAKIN


Henüz 31 yaşındaki yıldız oyuncu Türkiye'de forma giymeye daha yakın. 

<p>Avrupa'nın dev takımlarında forma giyen Özil, uygun şartların oluşması durumunda Türkiye'den gelecek telifleri de değerlendirerek kariyerine yön verecek. </p>
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Avrupa'nın dev takımlarında forma giyen Özil, uygun şartların oluşması durumunda Türkiye'den gelecek telifleri de değerlendirerek kariyerine yön verecek. 

<p>Özellikle ismi Fenerbahçe ile anılan ve sürekli transfer gündeminde olan <b>Özil'in gelecek sezon iyi takım kurulması ve şartların uygun olması durumunda Fenerbahçe'nin teklifine 'evet' diyebileceği öğrenildi.</b></p>
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Özellikle ismi Fenerbahçe ile anılan ve sürekli transfer gündeminde olan Özil'in gelecek sezon iyi takım kurulması ve şartların uygun olması durumunda Fenerbahçe'nin teklifine 'evet' diyebileceği öğrenildi.

<p><b>PREMIER LİG'DE 184, LA LIGA'DA 105, BUNDESLIGA'DA 101 MAÇ </b></p><p><br></p><p>Avrupa'nın önemli liglerinde boy gösteren 10 numara, kritik goller ve yaptığı asistlerle takımlarına bir çok kupa ve şampiyonluklar kazandırdı.</p>
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PREMIER LİG'DE 184, LA LIGA'DA 105, BUNDESLIGA'DA 101 MAÇ


Avrupa'nın önemli liglerinde boy gösteren 10 numara, kritik goller ve yaptığı asistlerle takımlarına bir çok kupa ve şampiyonluklar kazandırdı.

<p>Bundesliga'da Schalke 04 ve Werder Bremen formalarıyla toplam 101 maça çıkan Özil, 13 gol, 37 asist yaptı. </p>
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Bundesliga'da Schalke 04 ve Werder Bremen formalarıyla toplam 101 maça çıkan Özil, 13 gol, 37 asist yaptı. 

<p>İspanya'nın dünya devi ekibi Real Madrid'e transfer olan ve 105 mücadelede görev alan orta saha oyuncusu 19 golü rakip ağlara bırakırken, 54 golün de hazırlayıcısı oldu. </p>
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İspanya'nın dünya devi ekibi Real Madrid'e transfer olan ve 105 mücadelede görev alan orta saha oyuncusu 19 golü rakip ağlara bırakırken, 54 golün de hazırlayıcısı oldu. 

<p>2013 yılında Arsenal'e transfer olarak Ada'da forma giymeye başlayan Özil, Londra ekibiyle 184 maça çıkarken 33 gol, 58 asistlik performans sergiledi. </p>
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2013 yılında Arsenal'e transfer olarak Ada'da forma giymeye başlayan Özil, Londra ekibiyle 184 maça çıkarken 33 gol, 58 asistlik performans sergiledi. 

<p><b>ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 69 MAÇ</b></p><p><br></p><p>Kariyerinde bir çok önemli maça çıkan Özil, Şampiyonlar Ligi'nde de 69 maçta forma giyerken 11 gol ve 26 asistlik performans gösterdi.</p>
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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 69 MAÇ


Kariyerinde bir çok önemli maça çıkan Özil, Şampiyonlar Ligi'nde de 69 maçta forma giyerken 11 gol ve 26 asistlik performans gösterdi.

<p><b>KUPA KOLEKSİYONCUSU MESUT ÖZİL </b></p><p><br></p><p>Kariyerinde Almanya ile 1 Dünya Kupası Şampiyonluğu bulunan Özil, Real Madrid ile 1 kez de La Liga şampiyonluğu yaşadı. </p>
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KUPA KOLEKSİYONCUSU MESUT ÖZİL


Kariyerinde Almanya ile 1 Dünya Kupası Şampiyonluğu bulunan Özil, Real Madrid ile 1 kez de La Liga şampiyonluğu yaşadı. 

<p>Arsenal ile 2 İngiltere Kupası, 2 de İngiltere Süper Kupası'nı (Community Shield) kazanma başarısı gösterdi.</p>
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Arsenal ile 2 İngiltere Kupası, 2 de İngiltere Süper Kupası'nı (Community Shield) kazanma başarısı gösterdi.

<p>Mesut Özil ayrıca, 1 Almanya Lig Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 1 kez de 1 İspanya Kral Kupası'nı kaldırma başarısı gösterdi.</p>
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Mesut Özil ayrıca, 1 Almanya Lig Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 1 kez de 1 İspanya Kral Kupası'nı kaldırma başarısı gösterdi.

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