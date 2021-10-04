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  • Mesut Özil'den Pereira'ya sert tepki! Yeleği çıkarıp üzerine attı

Mesut Özil'den Pereira'ya sert tepki! Yeleği çıkarıp üzerine attı

Mesut Özil'den Pereira'ya sert tepki! Yeleği çıkarıp üzerine attı
4 Ekim 2021 Pazartesi

Fenerbahçe'de Mesut Özil ile teknik direktör Vitor Pereira arasındaki gerilim Kasımpaşa maçında gün yüzüne çıktı.

<p>Süper Lig'in 8. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlayan </p><p>Fenerbahçe, sahadan Berisha ve Luiz Gustavo'nun golleriyle karşılaşmadan 2-1'lik üstünlük ile ayrıldı.</p>
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Süper Lig'in 8. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlayan

Fenerbahçe, sahadan Berisha ve Luiz Gustavo'nun golleriyle karşılaşmadan 2-1'lik üstünlük ile ayrıldı.

<p>Sarı Lacivertli ekip bu sonuçla liderliğini devam ettirdi. Fanatik'in haberine göre; mücadeleye damga vuran isim ise Mesut Özil oldu. </p>
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Sarı Lacivertli ekip bu sonuçla liderliğini devam ettirdi. Fanatik'in haberine göre; mücadeleye damga vuran isim ise Mesut Özil oldu.

<p>Yaklaşık 2 haftadır rahatsızlığı nedeniyle takımda forma şansı bulamayan yıldız futbolcunun Kasımpaşa maçında sahada yer alması bekleniyordu.</p>
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Yaklaşık 2 haftadır rahatsızlığı nedeniyle takımda forma şansı bulamayan yıldız futbolcunun Kasımpaşa maçında sahada yer alması bekleniyordu.

<p>Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Vitor Pereira, ilk 11 tercihinde yıldız isme forma şansı vermedi. </p>
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Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Vitor Pereira, ilk 11 tercihinde yıldız isme forma şansı vermedi.

<p>Daha sonra ise oyuncu değişikliklerinde de Mesut Özil'i tercih etmeyen Pereira'ya yıldız futbolcudan sert tepki geldi.</p>
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Daha sonra ise oyuncu değişikliklerinde de Mesut Özil'i tercih etmeyen Pereira'ya yıldız futbolcudan sert tepki geldi.

<p>Mesut Özil'in oyuna giremeyince çok sinirlendiği ve ısınma esnasında giyilen yeleği çıkarıp hocasının önüne attığı görüldü.</p>
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Mesut Özil'in oyuna giremeyince çok sinirlendiği ve ısınma esnasında giyilen yeleği çıkarıp hocasının önüne attığı görüldü.

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