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Mesut Özil'in menejerinden Fenerbahçe açıklaması

Mesut Özil'in menejerinden Fenerbahçe açıklaması
28 Mart 2020 Cumartesi

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in geleceğine dair açıklamalarda bulunan menajeri Erkut Söğüt, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye gelip gelmeyeceğine ilişkin soruları da yanıtladı.

<p>Son yıllarda Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair çıkan iddialar gün geçtikçe daha yüksek sesle konuşuluyor.</p>
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Son yıllarda Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair çıkan iddialar gün geçtikçe daha yüksek sesle konuşuluyor.

<p>Türk asıllı Alman futbolcunun kariyerinin bir döneminde mutlaka sarı-lacivertli formayı giyeceğine inananların sayısı oldukça fazla.</p>
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Türk asıllı Alman futbolcunun kariyerinin bir döneminde mutlaka sarı-lacivertli formayı giyeceğine inananların sayısı oldukça fazla.

<p>Fenerbahçe - Mesut Özil iddiları, yıldız oyuncunun menajerine de soruldu. Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, konuya ilişkin Goal'ün sorularını yanıtladı.</p>
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Fenerbahçe - Mesut Özil iddiları, yıldız oyuncunun menajerine de soruldu. Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, konuya ilişkin Goal'ün sorularını yanıtladı.

<p><b>'FUTBOLDA GELECEĞİ BİLEMEZSİNİZ'</b></p><p>31 yaşındaki oyuncunun şu anda Arsenal'da mutlu olduğunu aktaran Söğüt, 'Futbolda geleceği asla bilemezsiniz. Oyuncuların davranışlarını, tercihlerini asla tahmin edemezsiniz.</p>
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'FUTBOLDA GELECEĞİ BİLEMEZSİNİZ'

31 yaşındaki oyuncunun şu anda Arsenal'da mutlu olduğunu aktaran Söğüt, 'Futbolda geleceği asla bilemezsiniz. Oyuncuların davranışlarını, tercihlerini asla tahmin edemezsiniz.

<p>Daha önce söyledim ve şimdi yine söylüyorum, Mesut Arsenal'de gerçekten mutlu ve hala sözleşmesi devam ediyor. Değişen bir durum yok.' şeklinde konuştu.</p>
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Daha önce söyledim ve şimdi yine söylüyorum, Mesut Arsenal'de gerçekten mutlu ve hala sözleşmesi devam ediyor. Değişen bir durum yok.' şeklinde konuştu.

<p>Mesut'un sözleşmesi bitmeden net bir şey söylemenin doğru olmayacağını vurgulayan Söğüt şöyle konuştu: 'Sözleşmesi sona erdiğinde geleceğine dair neler olacağını göreceğiz ancak şu an için söyleyebileceğim hiç bir şey yok.'</p>
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Mesut'un sözleşmesi bitmeden net bir şey söylemenin doğru olmayacağını vurgulayan Söğüt şöyle konuştu: 'Sözleşmesi sona erdiğinde geleceğine dair neler olacağını göreceğiz ancak şu an için söyleyebileceğim hiç bir şey yok.'

<p>Bu sezon Arsenal formasıyla 23 maça çıkan Mesut Özil, 1 gol ve 3 asistlik katkı yaptı. Mesut'un Arsenal ile olan kontratı 30 Haziran 2021'de sona erecek. Öte yandan yıldız orta saha, İngiltere'nin en çok kazanan isimleri arasında yer alıyor.</p>
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Bu sezon Arsenal formasıyla 23 maça çıkan Mesut Özil, 1 gol ve 3 asistlik katkı yaptı. Mesut'un Arsenal ile olan kontratı 30 Haziran 2021'de sona erecek. Öte yandan yıldız orta saha, İngiltere'nin en çok kazanan isimleri arasında yer alıyor.

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