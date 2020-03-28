6 / 9



Mesut'un sözleşmesi bitmeden net bir şey söylemenin doğru olmayacağını vurgulayan Söğüt şöyle konuştu: 'Sözleşmesi sona erdiğinde geleceğine dair neler olacağını göreceğiz ancak şu an için söyleyebileceğim hiç bir şey yok.'