Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, Fenerbahçe taraftarının hayallerini süslüyor.
Hemen hemen her transfer döneminde sarı-lacivertli takımın gündemine gelen yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye her zamankinden daha yakın olduğu öne sürülmüştü.
Bu iddia taraftarda büyük heyecan yaratırken, sosyal medyada Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesi için kampanyalar başlatılmıştı.
Hal böyle olunca sarı-lacivertli taraftarların da en merak ettiği soru Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelecek mi? oldu.
Bonservisi Arsenal'de bulunan Mesut Özil'in menajeri Dr. Erkut Söğüt, BeIN Sports'a açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe sorusuna yanıt verdi.
Mesut Özil'in menajeri Dr. Erkut Söğüt: Herkes şu an Almanya'ya bakıyor. Almanlar bir örnek teşkil edecek. En önemli konu; federasyonların, kulüplerin ve hükümetlerin beraber çalışması.
Bu süreçten sonra bonservislerde düşüş yaşanabilir. Kiralama ve takas yönteminin daha fazla kullanılacağını düşünüyorum.
Mesut Özil, diğer Premier Lig futbolcuları gibi evinde çalışmalarına devam ediyor. Mesut baba oldu. Şu an onun için hayat çok güzel. Her gün kızının yanında.
Mesut Özil'in dünyada son 7-8 senede yaptığı yardımı çok az futbolcu yapmıştır. Mesut, varlıklı bir aileden gelmedi. Her zaman paylaşmak istiyor. Sahada nasıl asist yapıyorsa, saha dışında da insanlara devamlı asist yapan bir insan.
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Soru: 'Mesut Özil, sözleşmesi bitince Fenerbahçe'ye gelecek mi?'
Erkut Söğüt: Bu konu hakkında konuşamam. Ben aynı zamanda avukatım. Gizlilik hakları var. Mesut'un 1 yıl daha sözleşmesi var. Sözleşmesi bitince bir karar verecek. Hayırlısı neyse o.
'RİSKLERİN DÜŞÜK OLDUĞUNU ANLATACAKLAR'
'Buradaki sorunlardan bir tanesi bazı futbolcular, bazı liglerde sakıncalı durum olduğunu söylüyor ve oynamak istemiyorlar. Manchester City oyuncularından Agüero bunu belirtti. Önümüzdeki hafta Premier Lig ve futbolcular, bir videokonferans yapacak. Orada oyuncular aydınlatılacak. Risklerin düşük olduğu anlatılacak.'
'MAHKEME SÜREÇLERİ OLACAK'
'Hollanda ve Fransa ligi tamamen iptal oldu. Burada yanlış bir karar mı alındığı tartışılıyor. Hollanda'daki ikinci lig kulüplerinden bazıları mahkemeye başvurdu. Birinci lige çıkmak istiyorlar. Kademede en üsttelerdi. Mahkeme süreçleri olacak. Bunları bekliyoruz. İlk defa yaşanan olaylar bunlar. Ekonomik olarak birçok kulüp sıkıntı yaşayacak.
'ORTA ÖLÇEK KALKACAK'
'Futbol transferleri açısından beklentimiz, çok büyük futbolcuların yine çok büyük rakamlara transfer olması. Ancak, onun altındaki futbolcuların biraz yüksek transfer bedelleri vardı, bu düşecek. Orta ölçek kalkacak, ucuz futbolcular ve en üst düzey futbolcular olacak. Takaslar ve kiralamalar başlayacak. Daha da çoğalacak.'
'TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK ŞANS'
'Türkiye için çok büyük bir şans bu durum. Gençler için daha avantajlı bir durum. Türkiye'de çok yetenekli gençler var. Altınordu bizlere çok örnek gösteriliyor. Türkiye'deki kulüpler altyapıya uzun vadeli bir yatırım yapar, 5-8 sene beklerse inanılmaz bir yükseliş dönemi başlar. Ondan sonra Milli takım için de çok büyük kalkış başlar. Zararlı gördüğümüz süreç, gençlere yönelmeyle son bulacak.'
'MESUT'UN BURADA ŞANSI VAR'
'Mesut Özil'in işlerini ağabeyi Mutlu Özil ile yapıyorum 7-8 yıldır, haklarını savunuyorum. Mesut Özil, öteki Premier Lig futbolcuları gibi evinde çalışmalar yapıyor her gün. Kulübün verdiği program doğrultusunda çalışıyor. Evinde kendini hazır tutuyor. Antrenman sahalarına kısıtlı gruplar halinde gidip çalışıyorlar. Önce tek kişiydi, şimdi 2-3 kişiye doğru çıkıyor. Başka ülkelerde de böyle oluyor. Mesut'un burada bir şansı var, kızı oldu, baba oldu Mesut. O yüzden hayatı çok güzel. Her gün kızının yanında. Bundan daha güzel bir şey olamaz bir baba için. Aynı zamanda antrenmanlara devam ediyor ve sabırsızlıkla liglerin başlamasını bekliyor. Öteki futbolcular gibi futbol oynamak istiyor.'