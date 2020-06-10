Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıldır komada bulunuyor.
Dünyanın en riskli sporlarından olan Formula 1 yetmezmiş gibi ekstrem sporlara da meraklı olan Schumacher, iyi bir kayakçı olmasına güvenip kayalık bölgeden inmeye çalışırken düşmüş ve kafasını taşlara vurarak ağır yaralanmıştı.
Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher için bekleyiş sürüyor.
'MUCİZE GERÇEKLEŞMEYECEĞİ BELLİYDİ'
Alman pilota geçen yıl kök hücre ameliyatı yapılmış ancak doktorlarından iç açıcı sözler gelmemişti. SporArena'nın haberine göre, Doktor Phillipe Menasche, 'Schumacher kök hücre tedavisine girdi. Ancak bu tedavinin en başından beri bir mucize gerçekleşmeyeceği belliydi' diyerek hayranları üzen bir açıklamada bulunmuştu.
Bir diğer uzman hekim Jean-Francois Payen ise efsanevi pilot için hayranlarından sabırlı olmalarını istemiş ve 'Hayat arkadaşı Corinna, sürecin zorluğunu ve önlerinde çok uzun bir yol olduğunun farkında. Sıradışı bir irade örneği sergiliyor. Kocasının iyileşmesi için elinden ne geliyorsa yapıyor' ifadelerini kullanmıştı.
Daha önce çıkan haberlerde 2013'ten bu yana komada bulunan dünyaca ünlü F1 pilotu Michael Schumacher'in, bir operasyon için gizlice Fransa'ya götürüldüğü ortaya çıkmıştı.
YENİDEN AMELİYAT OLACAK
Michael Schumacher ile ilgili yeni bir haber İtalyan basınında ortaya çıktı.
Hücre cerrahisinde öncü olan Doktor Philippe Menasche, Schumacher'i yeniden ameliyat edeceklerini ve operasyonun amacının Alman pilotun sinir sistemini yenilemek olduğunu söyledi.
Bir başka doktor Nicola Acciari ise 'Schumacher kas atrofisi ve osteoporozu çekiyor. Her iki durum da fiziksel aktiviyte eksikliğinden kaynaklanıyor' ifadelerini kullandı.
'SONUÇLARI BİLEMİYORUZ'
Acciari açıklamalarına şöyle devam etti:
'Son 20 yılda bilim kök hücre tedavisi alanında büyük ilerleme kaydetti. Ancak bu, insan beyni hakkında hala çok az şey bildiğimiz gerçeğini değiştirmez. Bu tedavinin hangi sonuçları getireceğini söyleyemiyoruz.'
'ARTIK ESKİSİNDEN ÇOK FARKLI'
Acciari daha önce yaptığı açıklamada ise 'Schumacher pistte hatırladığımızdan çok farklı bir yapıda. Onu bozulmuş bir kas ve iskelet yapısıyla hayal etmeliyiz. Bunların hepsi beyin travmasının bir sonucu' demişti.
Ferrari eski takım müdürü Jean Todt ise 'Geçen yıl Schumi ile İsviçre'deki evinde bir yarış izledik. Vazgeçmiyor ve savaşmaya devam ediyor' açıklamasını yapmıştı.