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'KİMSE BENİ ZORLAMADI'

'Türkiye'de dev bir takımdan Vallecano'ya geliyorsun, bir oyuncu olarak bu kötü hissettiriyor mu?'

'Bunu eşime söyledim. Gerçekliklerde büyük bir fark var. Tabii ki, Fenerbahçe'de tüm şampiyonlukları kazanmak için oynuyorsunuz ve birdenbire ligde kalmaya çalışan bir kulüptesiniz. Ama buraya gelmek isteyen bendim, bu benim kararımdı, kimse beni bir şey yapmaya zorlamadı, gelmek istedim. Bu nedenle, tamamen memnunum ve hedefimize az ya da çok zorlukla ulaşabileceğimizi biliyorum.'