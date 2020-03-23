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Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hatice Kılınç da ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda maske üretimine devam edeceklerini dile getirerek,'Meslek liselerimiz üretim noktasında çok önemli bir yer. Ülkemizin en ihtiyaç duyduğu dönemde okulumuz olarak böyle bir sürece destek vermek bizim için gurur verici.' diye konuştu.