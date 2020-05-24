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Moratti ile yaşadığın bir anını anlatır mısın?

'Ben ve Okan Buruk'u transfer etmişti. İmza attığımız gün ona bir hediye verdik, klasik Türk kahvesi. Çok şaşırdı, 'Bir oyuncunun bana bir şey verdiği çok nadirdir. Genellikle veren taraf ben olurdum.' demişti. Çok eğlenceliydi. Çok olağanüstü bir insandı. Onu tek bir kelimeyle tarif edebilirim; Baba!'