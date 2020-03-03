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Milyonların yüreği Mehmetçik için attı!

Milyonların yüreği Mehmetçik için attı!
03 Mart 2020 Salı

Türkiye'nin dört bir yanından Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yağdı. Milyonlar omuz omuza sokaklara döküldü.

Giresun'da vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.
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Giresun'da vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

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Ordu'da, Korgan Belediyesi ve Şoförler Odasınca organize edilen etkinlikte bir araya gelenler, Türk bayrakları ile donattıkları yüzlerce araçla konvoy oluşturdu.
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Ordu'da, Korgan Belediyesi ve Şoförler Odasınca organize edilen etkinlikte bir araya gelenler, Türk bayrakları ile donattıkları yüzlerce araçla konvoy oluşturdu.

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Artvin'in Hopa ilçesinde İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçiği anarak Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak amacıyla yürüyüş düzenlendi. Hopa Kaymakamlığı öncülüğünde organize edilen yürüyüş öncesi Liman Kavşağında toplanan binlerce vatandaşlar ellerindeki Türk Bayraklarıyla İlçe Kaymakamlığı önüne kadar yürüdü.
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Artvin'in Hopa ilçesinde İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçiği anarak Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak amacıyla yürüyüş düzenlendi. Hopa Kaymakamlığı öncülüğünde organize edilen yürüyüş öncesi Liman Kavşağında toplanan binlerce vatandaşlar ellerindeki Türk Bayraklarıyla İlçe Kaymakamlığı önüne kadar yürüdü.

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Bolu'da taksiciler, dolmuşçular, otobüsçüler, çekiciler ve kamyoncular İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen hain hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklere destek vermek için konvoy düzenledi.
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Bolu'da taksiciler, dolmuşçular, otobüsçüler, çekiciler ve kamyoncular İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen hain hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklere destek vermek için konvoy düzenledi.

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AK Parti Aksaray İl Başkanlığınca, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler ile Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için kurbanlar kesildi.
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AK Parti Aksaray İl Başkanlığınca, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler ile Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için kurbanlar kesildi.

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Kahramanmaraş'ta, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla 1800 öğrenci koreografiyle 'Bahar' yazdı, 300 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.
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Kahramanmaraş'ta, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla 1800 öğrenci koreografiyle 'Bahar' yazdı, 300 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.

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Adıyaman'da vatandaşlar ve öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş, Mustafa Kemal Caddesi'nde tekbirler getirerek ellerindeki Türk bayraklarıyla Mehmetçiğe destek oldu.
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Adıyaman'da vatandaşlar ve öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş, Mustafa Kemal Caddesi'nde tekbirler getirerek ellerindeki Türk bayraklarıyla Mehmetçiğe destek oldu.

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Malatya'da jandarma personeli bir lisede trafik eğitimi verdiği sırada, öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla hep birlikte ayağa kalkarak İstiklal Marşı okudu ve asker selamı verdi.
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Malatya'da jandarma personeli bir lisede trafik eğitimi verdiği sırada, öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla hep birlikte ayağa kalkarak İstiklal Marşı okudu ve asker selamı verdi.

Gümüşhane'de dolmuşçular oluşturdukları yaklaşık 30 araçlık konvoyla İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için klakson çaldı.
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Gümüşhane'de dolmuşçular oluşturdukları yaklaşık 30 araçlık konvoyla İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için klakson çaldı.

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Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencileri ve akademisyenler, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için 'Askerimize Destek Bayrağımıza Selam' yürüyüşü düzenledi. DÜ Merkez Yerleşkesinde bulunan Rektörlük binası önünde bir araya gelen akademisyen ve öğrenciler, ellerindeki Türk, Azerbaycan ve eski Türk devletlerine ait bayraklarla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.
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Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencileri ve akademisyenler, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için 'Askerimize Destek Bayrağımıza Selam' yürüyüşü düzenledi. DÜ Merkez Yerleşkesinde bulunan Rektörlük binası önünde bir araya gelen akademisyen ve öğrenciler, ellerindeki Türk, Azerbaycan ve eski Türk devletlerine ait bayraklarla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.

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Yozgat'ta, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla yüzlerce araçlık konvoy oluşturuldu.
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Yozgat'ta, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla yüzlerce araçlık konvoy oluşturuldu.

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İstanbullu taksiciler, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için konvoy düzenlendi. Göztepe'de buluşan taksiciler, araçlarını Türk bayraklarıyla donatarak Avrupa Yakası'na hareket etti.
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İstanbullu taksiciler, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için konvoy düzenlendi. Göztepe'de buluşan taksiciler, araçlarını Türk bayraklarıyla donatarak Avrupa Yakası'na hareket etti.

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Burdur'da İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için konvoy düzenlendi.
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Burdur'da İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için konvoy düzenlendi.

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